Второй срок Инфантино и перспективы РФС: в Руанде пройдет конгресс ФИФА

Одним из главных событий конгресса будут выборы главы ФИФА. Действующим президентом организации является Джанни Инфантино. Год назад он выдвинул свою кандидатуру на новый срок и сейчас является единственным кандидатом на должность президента ФИФА. На конгрессе также будет присутствовать делегация Российского футбольного союза (РФС), ее возглавит генеральный секретарь Максим Митрофанов. Это показывает, что Россия все еще является частью мирового футбола, несмотря на отстранение сборных и клубов от участия в официальных международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

Перед конгрессом совет ФИФА уже успел утвердить формат проведения чемпионата мира 2026 года с 12 группами по 4 команды. В турнире, который пройдет в США, Канаде и Мексике, примут участие 48 команд, а не 32, как было в Катаре. Ранее рассматривался вариант с 16 группами по 3 команды, но было принято решение сократить количество групп. Отмечается, что это связано с уменьшением риска сговора между командами. Также совет ФИФА утвердил дату финала турнира — 19 июля 2026 года. Последние матчи официальных клубных турниров должны быть сыграны до 24 мая включительно. При этом финальные игры турниров конфедераций ФИФА могут быть проведены до 30 мая при условии одобрения Международной федерации футбола.

Для России этот конгресс имеет особо важное значение, поскольку на нем может быть обсужден вопрос возвращения российских команд на мировую арену. «Мы действующие члены ФИФА. Наше присутствие — это уважение к организации и подтверждение нашего членства. Мы активно взаимодействуем с различными органами ФИФА. Это еще и возможность поговорить с руководством, узнать последние новости. Что касается задач на конгресс, то это надо узнавать у нашей делегации», — сказал РИА Новости почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

В январе 2023 года РФС уже провел рабочую встречу с представителями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу допуска российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты. Дата следующей очной встречи пока не называлась. А в феврале представители РФС посетили 33-й конгресс Азиатской конфедерации футбола (АФК) в Манаме по приглашению президента АФК шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифы.

Вопрос о переходе РФС в АФК также остается открытым. На днях стало известно, что сборная России может принять участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). В турнире выступят сборные Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Афганистана и Ирана, также организация пригласила одну из азиатских сборных. Как ранее сообщили в Федерации футбола Таджикистана, чемпионат планируется провести с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке. «В данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире», — заявили журналистам в службе коммуникаций РФС.

Последние события показывают, что в отношениях России с международными футбольными организациями наметились позитивные моменты. Конгресс ФИФА может стать еще одним шагом на пути к долгожданному компромиссу.