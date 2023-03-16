Российские футболистки выступят на турнире УЕФА среди игроков до 17 лет под флагом страны

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Женская сборная России выступит на чемпионате Федерации футбола Южной Азии (SAFF) среди игроков до 17 лет, проводящемся в рамках программы UEFA Assist, под национальным флагом. Об этом ТАСС в четверг сообщила старший тренер женской юниорской сборной России до 16 лет Елена Медведь.

14 февраля пресс-служба SAFF сообщила, что женская сборная России до 17 лет примет участие в турнире под эгидой организации. Турнир пройдет в Дакке (Бангладеш) с 20 по 28 марта. 28 февраля в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили ТАСС, что организация получила приглашение от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принять участие в турнире развития для девушек возрастом до 17 лет.

«В чемпионате Федерации футбола Южной Азии среди девушек до 17 лет, проводящемся в рамках программы UEFA Assist, примет участие женская юниорская сборная России U-16 под моим руководством, — сказала Медведь. — Команда прибывает в Бангладеш 18 марта. В турнире примут участие пять команд, помимо сборной России, это Индия, Бангладеш, Бутан и Непал. Мы сыграем в один круг, команда, набравшая больше всего очков, станет победителем. Да, сборная России выступит под флагом страны и с гимном».

«Мы всегда ставим самые высокие задачи, конкретно на этом турнире — занять первое место. Конечно, для нас это прорыв, мы так долго нигде не участвовали, здорово, что сейчас есть такая возможность — поучаствовать в турнире в рамках программы УЕФА. Для нас преимущество — в возвращении к международным матчам, как для игроков и как для страны», — добавила Медведь.

Собеседница агентства отметила, что турнир будет носить статус товарищеского. «Мы до этого всегда участвовали в международном турнире развития УЕФА, который ежегодно проводится в разных странах Европы, — сказала Медведь. — Сейчас примем участие в азиатском турнире. Соревнование в Дакке будет носить товарищеский статус».