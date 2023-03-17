Инфантино ответил на критику после переизбрания на пост президента ФИФА

«Я не понимаю, почему некоторые журналисты такие злые. Вам не нужно любить меня, обожать меня. Я прошу вас придерживаться фактов. Когда мы говорим о коррупции, мы говорим о серьезных обвинениях», — заявил функционер. Он добавил, что получил более 200 писем в поддержку своей кандидатуры перед выборами.

Инфантино также высказался о финансовой политике организации. «Кто-то сказал, что ФИФА — это футбольный Робин Гуд, но мы не грабим богатых, чтобы раздавать бедным. Мы извлекаем прибыль и даем и богатым, и бедным», — сказал он.

16 марта Инфантино третий раз избрался на пост президента ФИФА. Новый срок его полномочий рассчитан до 2027 года. Он возглавляет организацию с 26 февраля 2016 года. В июне 2019-го его переизбрали на второй срок.