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11:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Инфантино ответил на критику после переизбрания на пост президента ФИФА

Джанни Инфантино ответил на критику после переизбрания на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова приводит RMC Sport.

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Источник: Reuters

«Я не понимаю, почему некоторые журналисты такие злые. Вам не нужно любить меня, обожать меня. Я прошу вас придерживаться фактов. Когда мы говорим о коррупции, мы говорим о серьезных обвинениях», — заявил функционер. Он добавил, что получил более 200 писем в поддержку своей кандидатуры перед выборами.

Инфантино также высказался о финансовой политике организации. «Кто-то сказал, что ФИФА — это футбольный Робин Гуд, но мы не грабим богатых, чтобы раздавать бедным. Мы извлекаем прибыль и даем и богатым, и бедным», — сказал он.

16 марта Инфантино третий раз избрался на пост президента ФИФА. Новый срок его полномочий рассчитан до 2027 года. Он возглавляет организацию с 26 февраля 2016 года. В июне 2019-го его переизбрали на второй срок.

В июле 2020 года против функционера было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями, нарушении служебной тайны и воспрепятствовании следствию.

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