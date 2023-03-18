Роналду забил со штрафного впервые с апреля 2022 года

В предыдущий раз Роналду реализовал штрафной удар в апреле прошлого года. Он отличился в составе «Манчестер Юнайтед» на 76-й минуте матча 33-го тура английской Премьер-лиги с «Норвичем».

Роналду начинал нынешний сезон в Манчестере, но позже покинул клуб из-за конфликта с тренером и руководством и перешёл в «Аль-Наср». Криштиану забил в составе саудовского клуба девять голов.