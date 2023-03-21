Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.03
Лацио
Рома
10
Футбол. Зарубежный
19.03
Хетафе
Севилья
20
Футбол. Зарубежный
19.03
Майнц
Фрайбург
11
Футбол. Зарубежный
19.03
Интер
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
19.03
Реймс
Марсель
12
Футбол. Зарубежный
19.03
Барселона
Реал
21
Все события
11:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нидерландский футболист обратился в полицию после нападения фанатов

Футболист «Гронингена» Виллемс обратился в полицию из-за нападения фанатов во время матча.

Наверх
Источник: AFP 2022

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Защитник «Гронингена» Йетро Виллемс обратился в полицию после матча 26-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном», сообщается на официальном сейте футбольного клуба.

Виллемс во время матча подвергся нападению болельщика своей команды. Кроме этого, фанаты облили его пивом. Футболист и еще четверо сотрудников клуба заявили в полицию об угрозах и нападении.

«Гронинген» осудил инциденты, произошедшие во время игры. Отмечается, что все причастные к беспорядкам лица уже установлены. Им запрещен проход на стадион, а расследование продолжается.

Встреча между «Гронингеном» и «Херенвеном» прошла в воскресенье в Гронингене и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Матчи между командами называются Северным дерби и носят принципиальный характер.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Наши секса не боятся: российские спортсмены оказались смелее американских
Фанаты пожирают взглядом: кто самая сексуальная футболистка Европы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь