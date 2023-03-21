Нидерландский футболист обратился в полицию после нападения фанатов

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Защитник «Гронингена» Йетро Виллемс обратился в полицию после матча 26-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном», сообщается на официальном сейте футбольного клуба.

Виллемс во время матча подвергся нападению болельщика своей команды. Кроме этого, фанаты облили его пивом. Футболист и еще четверо сотрудников клуба заявили в полицию об угрозах и нападении.

«Гронинген» осудил инциденты, произошедшие во время игры. Отмечается, что все причастные к беспорядкам лица уже установлены. Им запрещен проход на стадион, а расследование продолжается.