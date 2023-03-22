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09:23 (мск), источник: ТАСС

Российский вратарь Хайкин вернулся в норвежский футбольный клуб «Будё-Глимт»

ТАСС, 21 марта. Российский вратарь Никита Хайкин подписал контракт с норвежским футбольным клубом «Будё-Глимт». Об этом во вторник сообщает пресс-служба клуба.

Буде-Глимт
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Источник: ФК "Буде-Глимт"

Контракт Хайкина рассчитан до лета 2026 года.

«Для меня это отличная возможность продолжать развиваться, я очень скучал по “Будё-Глимту”. Очень люблю этот клуб, рад вернуться сюда и сделаю все для любимой команды. Я бросаю себе новый вызов, переходя сюда, у нашей команды огромный потенциал», — сказал Хайкин.

Хайкину 27 лет, он выступал за «Будё-Глимт» с марта 2019 года по январь 2023 года, в составе команды голкипер стал двукратным чемпионом Норвегии. В январе 2023 года вратарь перешел в клуб второго по силе дивизиона чемпионата Англии «Бристоль Сити», за который не провел ни одной игры. До своего первого перехода в «Будё-Глимт» Хайкин играл за португальский «Насьонал», российские «Мордовию» и «Кубань», израильские клубы «Бней-Иегуда» и «Хапоэль» (Кфар-Сава).

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