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09:53 (мск), источник: Газета.Ру

Роналду: я не собираюсь вам лгать, что чемпионат Саудовской Аравии похож на АПЛ

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии. Его слова передает Sportskeeda.

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Источник: Reuters

«Чемпионат Саудовской Аравии — это не АПЛ, я не собираюсь вам лгать. Но это лига, которая меня приятно удивила. Данный турнир в ближайшие годы может стать очень большой лигой, так как ее руководители хотят продолжать совершенствоваться», — сказал Роналду.

38-летний футболист перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. В текущем сезоне он провел за свой новый клуб десять матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал две результативные передачи.

Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». К разрыву соглашения привело скандальное интервью португальца, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику английского клуба.

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