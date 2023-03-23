Роналду: я не собираюсь вам лгать, что чемпионат Саудовской Аравии похож на АПЛ

«Чемпионат Саудовской Аравии — это не АПЛ, я не собираюсь вам лгать. Но это лига, которая меня приятно удивила. Данный турнир в ближайшие годы может стать очень большой лигой, так как ее руководители хотят продолжать совершенствоваться», — сказал Роналду.

38-летний футболист перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. В текущем сезоне он провел за свой новый клуб десять матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал две результативные передачи.