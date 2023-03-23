Sportradar установил, что в российском футболе прошло 92 подозрительных матча в 2022 году

ТАСС, 23 марта. Число подозрительных футбольных матчей, которые прошли в 2022 году, увеличилось на 34%. Об этом в четверг сообщает аналитическая компания Sportradar.

Всего, по данным источника, было проведено 1 212 подозрительных матчей в 12 видах спорта. Годом ранее подобных мероприятий, как сообщает Sportradar, было 437. Больше всего подозрительных матчей заметили в футболе (775), в тройку лидеров также вошли баскетбол (220) и теннис (75). Также в рейтинге представлены теннис, настольный теннис, гандбол, хоккей, киберспорт и другие дисциплины.

Наибольшее число подозрительный матчей в футболе было проведено в Бразилии, их число составило 152. Второе место по этому показателю принадлежит России (92). Тройку замкнула Чехия (56). Также в отчете выделяются Казахстан (43), Китай (41), Греция (40), Аргентина (39), Филиппины (37), Таиланд (37) и Польша (36).