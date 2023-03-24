Белорусская «молодежка» сыграет с андоррцами в квалификации ЧЕ

Свой первый домашний матч в квалификационной группе G белорусская «молодежка» проведет в армянском Армавире против сверстников из Андорры (начало в 15.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Во вторник, 28 марта, подопечные Сергея Ясинского сыграют в Афинах с командой Греции. В этой группе также выступят футболисты Португалии, Фарерских островов и Хорватии.