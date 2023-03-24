Белорусская «молодежка» сыграет с андоррцами в квалификации ЧЕ
24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) 24 марта начнут выступление в отборочном турнире первенства Европы 2025 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) 24 марта начнут выступление в отборочном турнире первенства Европы 2025 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свой первый домашний матч в квалификационной группе G белорусская «молодежка» проведет в армянском Армавире против сверстников из Андорры (начало в 15.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Во вторник, 28 марта, подопечные Сергея Ясинского сыграют в Афинах с командой Греции. В этой группе также выступят футболисты Португалии, Фарерских островов и Хорватии.
Составы остальных квалификационных групп:
А — Латвия, Италия, Ирландия, Норвегия, Сан-Марино, Турция;
В — Венгрия, Бельгия, Испания, Шотландия, Мальта, Казахстан;
С — Грузия, Швеция, Нидерланды, Северная Македония, Гибралтар, Молдова;
D — Польша, Эстония, Германия, Израиль, Болгария, Косово;
Е — Армения, Черногория, Финляндия, Швейцария, Румыния, Албания;
F — Украина, Англия, Люксембург, Северная Ирландия, Сербия, Азербайджан;
Н — Австрия, Франция, Словения, Кипр, Босния и Герцеговина;
I — Литва, Чехия, Дания, Исландия, Уэльс.
Матчи группового этапа завершатся в октябре 2024 года. В финальную стадию молодежного Евро напрямую попадут победители девяти групп и три лучшие команды, которые финишируют вторыми. Еще 6 обладателей вторых мест в ноябре 2024 года разыграют 3 оставшиеся путевки в Словакию, которая летом 2025 года примет финальный турнир молодежного континентального первенства.