Текущие события
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея
Колумбия
Футбол. Сборные
1-й тайм
Япония
Уругвай
00
Футбол. Сборные
12:00
Австралия
Эквадор
31
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Болгария
Черногория
Футбол. Сборные
21:00
Узбекистан
Боливия
Футбол. Сборные
22:00
Саудовская Аравия
Венесуэла
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Франция
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Чехия
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Швеция
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Гибралтар
Греция
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Молдавия
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Австрия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Сербия
Литва
Футбол. Сборные
02:30
Аргентина
Панама
20
Все события
12:46 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская «молодежка» сыграет с андоррцами в квалификации ЧЕ

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) 24 марта начнут выступление в отборочном турнире первенства Европы 2025 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Свой первый домашний матч в квалификационной группе G белорусская «молодежка» проведет в армянском Армавире против сверстников из Андорры (начало в 15.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Во вторник, 28 марта, подопечные Сергея Ясинского сыграют в Афинах с командой Греции. В этой группе также выступят футболисты Португалии, Фарерских островов и Хорватии.

Составы остальных квалификационных групп:

А — Латвия, Италия, Ирландия, Норвегия, Сан-Марино, Турция;

В — Венгрия, Бельгия, Испания, Шотландия, Мальта, Казахстан;

С — Грузия, Швеция, Нидерланды, Северная Македония, Гибралтар, Молдова;

D — Польша, Эстония, Германия, Израиль, Болгария, Косово;

Е — Армения, Черногория, Финляндия, Швейцария, Румыния, Албания;

F — Украина, Англия, Люксембург, Северная Ирландия, Сербия, Азербайджан;

Н — Австрия, Франция, Словения, Кипр, Босния и Герцеговина;

I — Литва, Чехия, Дания, Исландия, Уэльс.

Матчи группового этапа завершатся в октябре 2024 года. В финальную стадию молодежного Евро напрямую попадут победители девяти групп и три лучшие команды, которые финишируют вторыми. Еще 6 обладателей вторых мест в ноябре 2024 года разыграют 3 оставшиеся путевки в Словакию, которая летом 2025 года примет финальный турнир молодежного континентального первенства.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь