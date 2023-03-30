Нейросеть включила Пеле, Марадону, Роналду и Месси в сборную мира

В сборную мира по версии ИИ вошли Джанлуиджи Буффон, Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Франко Барези, Кафу, Зинедин Зидан, Йохан Кройф, Диего Марадона, Криштиану Роналду, Пеле и Лионель Месси. Все эти футболисты ранее входили в различные рейтинги лучших игроков мира по версиям ФИФА, УЕФА, популярных газет и журналов.
Чат-бот ChatGPT был запущен в ноябре 2022 года, он принадлежит компании OpenAI. Сервис собрал первый миллион пользователей меньше чем за неделю. Одним из сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
В среду глава Tesla, SpaceX и Twitter Маск, сооснователь Apple Стив Возняк, сооснователь Pinterest Эван Шарп, а также ряд экспертов в области искусственного интеллекта призвали создателей искусственного интеллекта временно остановить разработку систем мощнее GPT-4 как минимум на полгода. Эксперты утверждают, что системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять серьезные риски для общества и человечества.