Нейросеть включила Пеле, Марадону, Роналду и Месси в сборную мира

В сборную мира по версии ИИ вошли Джанлуиджи Буффон, Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Франко Барези, Кафу, Зинедин Зидан, Йохан Кройф, Диего Марадона, Криштиану Роналду, Пеле и Лионель Месси. Все эти футболисты ранее входили в различные рейтинги лучших игроков мира по версиям ФИФА, УЕФА, популярных газет и журналов.

Чат-бот ChatGPT был запущен в ноябре 2022 года, он принадлежит компании OpenAI. Сервис собрал первый миллион пользователей меньше чем за неделю. Одним из сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.