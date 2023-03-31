Карвальо: если бы бразильская команда сыграла как ЦСКА с 2DROTS, 90% игроков уволили бы

«Есть ли в Бразилии медиафутбол? Нет, у нас это просто как шутка. Для России это точно другое, более профессиональная тема. Я даже узнал, что медиафутбольные команды участвовали в Кубке России и прошли несколько раундов. Если бы в Бразилии случилась такая игра, как у нас в субботу, в которой профессиональная команда проиграла медиафутбольной, процентов 90 игроков были бы уволены (улыбается). Что бы сказал Газзаев, случись такое в наше время? (Смеётся). Наверное, головы полетели бы с плеч. Мне было не очень приятно проигрывать», — приводит слова Карвальо «Матч ТВ».