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03:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Карвальо: если бы бразильская команда сыграла как ЦСКА с 2DROTS, 90% игроков уволили бы

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо высказался о недавнем товарищеском матче армейцев с медиафутбольным клубом 2DROTS (1:2).

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Источник: РИА "Новости"

«Есть ли в Бразилии медиафутбол? Нет, у нас это просто как шутка. Для России это точно другое, более профессиональная тема. Я даже узнал, что медиафутбольные команды участвовали в Кубке России и прошли несколько раундов. Если бы в Бразилии случилась такая игра, как у нас в субботу, в которой профессиональная команда проиграла медиафутбольной, процентов 90 игроков были бы уволены (улыбается). Что бы сказал Газзаев, случись такое в наше время? (Смеётся). Наверное, головы полетели бы с плеч. Мне было не очень приятно проигрывать», — приводит слова Карвальо «Матч ТВ».

Напомним, Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА в 2004—2010 годах. В составе красно-синих полузащитник выиграл Кубок УЕФА — 2005. Не так давно 40-летний бразилец принял участие в товарищеском матче армейского клуба с медийной командой 2DROTS, выйдя на поле на 79-й минуте. ЦСКА уступил со счётом 1:2, единственным голом в составе красно-синих отметился Фёдор Чалов.

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