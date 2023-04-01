Кержаков покинул пост главного тренера футбольного клуба «Кармиотисса»

Кержаков возглавил «Кармиотиссу» 8 февраля. Под его руководством команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения. Команда занимает 10-е место в чемпионате Кипра с 30 очками после 29 матчей.

Кержакову 40 лет, он возглавлял «Пари Нижний Новгород» в сезоне-2021/22, под его руководством клуб занял 11-е место в чемпионате России. Ранее специалист возглавлял томскую «Томь». В период игровой карьеры он выступал за петербургский «Зенит», московское «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». Вместе с «Зенитом» он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды — суперкубка страны. В составе «Севильи» россиянин выиграл Кубок УЕФА, стал обладателем Кубка и Суперкубка Испании.