Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Анже
Ницца
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брест
Тулуза
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Клермон Фут
Аяччо
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант
Реймс
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монца
Лацио
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Специя
Салернитана
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Волга
Волгарь
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта
Альмерия
22
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Динамо Мх
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Рубин
Велес
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Боруссия М
Футбол. Премьер-лига
16:30
Факел
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Алания
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Вальядолид
Футбол. Первый дивизион
17:30
Нефтехимик
Арсенал
Футбол. Зарубежный
18:05
Монако
Страсбур
Футбол. Зарубежный
14:00
Лилль
Лорьян
31
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Оренбург
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Краснодар
06
Футбол. Зарубежный
18:30
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:30
Вердер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
13:30
Болонья
Удинезе
30
Футбол. Первый дивизион
13:30
Енисей
Краснодар-2
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Торпедо
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Сампдория
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
Шинник
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Реал Сосьедад
Футбол. Первый дивизион
11:30
Уфа
СКА-Хабаровск
30
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Лион
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Бетис
Все события
15:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок сборной России рвётся в еврокубки. Нойштедтер неожиданно успешен в Бельгии

Роман оказался не нужен «Динамо», но стал основным игроком «Вестерло».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Летом 2021-го Роман Нойштедтер ушёл из московского «Динамо» и полгода оставался без клуба. Казалось, на этом карьера 34-летнего защитника-универсала закончится. В РПЛ и в Германии, где Нойштедтер вырос как футболист, экс-игрок сборной России подходящих вариантов не нашёл, но остался в профессионалах и сегодня, судя по всему, переживает вторую молодость.

Удивительно, куда занесло Нойштедтера — во второй дивизион чемпионата Бельгии! Впрочем, так низко защитник опустился всего на полгода, поскольку на момент подписания контракта его новая команда «Вестерло» занимала первое место, и было понятно, что жёлто-синие вернутся в элиту. Роман сделал шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд.

«Вестерло» — небольшой клуб даже по бельгийским меркам. Он был основан ещё 90 лет назад, но в высшем дивизионе закрепился только с конца 1990-х. Лучший результат в истории — шестое место, которое жёлто-синие занимали трижды (2000, 2004, 2009). Один раз клуб из провинции Антверпена выиграл значимый трофей: Кубок Бельгии в 2001 году. В еврокубках «Вестерло» выступал четыре раза — дважды в Кубке Интертото и дважды в Лиге Европы/Кубке УЕФА. Пройти удалось лишь одного соперника. Победа над финским ТПС в 2011-м пока остаётся единственной для «Вестерло» на международной арене.

К слову, владеет жёлто-синими не бельгиец, а турецкий бизнесмен Октай Эрджан. Для него «Вестерло» — это «семейный клуб, для которого важны и спортивные амбиции, и социальная составляющая». Играют Нойштедтер и его партнёры на стадионе Het Kuipje, вмещающем всего чуть более 8000 зрителей. Перевести название арены можно как «Маленький танк». Есть мнение, что это отсылка к стадиону «Фейеноорда» De Kuip.

Нойштедтер довольно долго набирал форму, не попадал в заявку. Только в конце чемпионата стал выходить на поле, причём сразу с первых минут. Новый сезон в высшем дивизионе Роман начал в стартовом составе, более того, в игре с «Антверпеном», исполняя роль опорника, вывел команду на поле с капитанской повязкой. Но заиграть в восьмом по рейтингу УЕФА европейском чемпионате (помимо топ-5 лиг, выше ещё Нидерланды и Португалия) оказалось не так-то просто. До паузы, случившейся в ноябре-декабре из-за ЧМ-2022, российский легионер чередовал появления в основе с выходами на замену и только с конца 2022-го Нойштедтер — незаменимая фигура для «Вестерло». Тренер Йонас Де Рук наконец-то определился с позицией для Романа, стабильно выпуская его в центре обороны.

За последние 10 туров чемпионата Бельгии «Вестерло» с Нойштедтером потерпел лишь два поражения. Роман — один из лидеров команды по успешным технико-тактическим действиям (86%), по количеству перехватов (7,0 в среднем за 90 минут), подборов (7,0) и отборов мяча (2,3), а также по точности передач (88%). Он выигрывает 60% единоборств.

Нойштедтер выглядит спокойным и уверенным в себе на поле, даже когда команда паникует и страдает в обороне. Бельгийские журналисты с удивлением спрашивали российского легионера о его хладнокровии после ничьей с «Гентом» (3:3). «А почему я должен напрягаться? — спросил в ответ с улыбкой Роман. — Конечно, пропускать много голов неприятно, но у защитника не всегда простая работа. Я со своим опытом стараюсь верно оценивать ситуацию и делать правильные вещи. С таким подходом можно решать многие проблемы. У нас довольно молодая команда, нормально, что иногда случаются ошибки. Нужно извлечь уроки и идти вперёд».

Нойштедтер показывает себя не только в собственной штрафной, но и у чужой. В нынешнем сезоне россиянин поучаствовал в паре голевых атак «Вестерло». В гостевом матче с «Брюгге» (новичок неожиданно обыграл участника плей-офф Лиги чемпионов со счётом 2:0) Роман пришёл к воротам соперника на стандарт, выиграл воздух и сбросил мяч на партнёра, который забил ударом в упор. А в январской игре с «Зюлте-Варегем» Нойштедтер забил сам. После углового и скидки дослал мяч в сетку фактически с линии ворот. Всего за сезон россиянин нанёс девять ударов и имел четыре явных голевых момента.

Сейчас «Вестерло» повторяет свой лучший результат в истории — занимает шестое место. При этом отстаёт от топ-5 лишь на очко. Жёлто-синие вполне могут зацепиться за еврокубки на следующий сезон. Это будет грандиозный успех для «Вестерло». Тогда клуб наверняка активирует опцию продления контракта Нойштедтера, истекающего летом 2023-го.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Большунова не пустят на Игры из-за воинского звания. Это другое...
Россию вымарывают из спорта. Почему нельзя соглашаться на условия МОК
Фоторепортажи
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь