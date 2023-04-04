Команда российских роботов поедет в Иран на турнир по робофутболу

ДОЛГОПРУДНЫЙ/Московская область/, 4 апреля. /ТАСС/. Команда роботов-футболистов и их разработчиков из Московского физико-технического института (МФТИ) в конце апреля поедет в Иран на открытые соревнования по робофутболу. Об этом ТАСС сообщил капитан команды «Старкит», инженер лаборатории волновых процессов систем управления МФТИ Владимир Литвиненко.

«Это открытый для всех региональный чемпионат, они происходят в разных частях мира. Мы хотим поиграть с иранскими командами, которые достаточно хорошо играют, у них хорошая робототехника. Недавно мы ездили на соревнования в Бразилию. Такое международное сотрудничество помогает понять, где мы находимся, и помочь другим, если они в чем-то отстают», — сказал Литвиненко.

По его словам, роботы МФТИ являются полностью российскими, включая программное обеспечение. В 2018 году первого робота-футболиста получили от французской команды. Он был взят за основу для дальнейших разработок, чтобы не создавать машину с нуля. За пять лет механизмы полностью переработали, от французской основы ничего не осталось.

Команда МФТИ в 2021 году выиграла чемпионат мира по футболу среди роботов RoboCup — международные соревнования, основанные в 1993 году. Их целью является создание автономных роботов-футболистов для содействия научным исследованиям в области искусственного интеллекта. Россия присоединилась к движению в 2016 году.