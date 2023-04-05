Криштиану Роналду оформил по дублю в трех матчах подряд впервые с 2018 года

Португальский форвард забил «Аль-Адалху» на 40-й и 66-й минутах матча чемпионата Саудовской Аравии. Ранее 38-летний игрок по два раза отличился в матчах с Люксембургом и Лихтенштейном в отборе на Евро-2024.

В последний раз серия матчей с минимум двумя голами в игре у него была в 2018 году: в марте он, выступая за «Реал», забил два гола «Эйбару» и четыре «Жироне», а затем в сборной Португалии сделал дубль в товарищеской встрече с Египтом.