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10:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Криштиану Роналду оформил по дублю в трех матчах подряд впервые с 2018 года

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в третьем матче подряд.

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Источник: AP 2022

Португальский форвард забил «Аль-Адалху» на 40-й и 66-й минутах матча чемпионата Саудовской Аравии. Ранее 38-летний игрок по два раза отличился в матчах с Люксембургом и Лихтенштейном в отборе на Евро-2024.

В последний раз серия матчей с минимум двумя голами в игре у него была в 2018 году: в марте он, выступая за «Реал», забил два гола «Эйбару» и четыре «Жироне», а затем в сборной Португалии сделал дубль в товарищеской встрече с Египтом.

Напомним, Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в последних числах декабря 2022 года. Согласно информации журналистов, 37-летний португалец будет получать около € 200 млн за сезон, а его соглашение с клубом рассчитано на 2,5 года. Сезон-2022/2023 игрок начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб после скандального интервью Пирсу Моргану.

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