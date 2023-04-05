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11:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ударившего ногой в пах арбитра дисквалифицировали на двенадцать игр

В Мексике арбитра дисквалифицировали на двенадцать матчей за удар футболиста коленом в пах.

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Источник: AP 2022

Арбитр Фернандо Эрнандес, ударивший футболиста «Леона» Лукаса Ромеро коленом в область паха во время матча чемпионата Мексики, дисквалифицирован на 12 матчей, сообщает Мексиканская федерация футбола (FMF).

Инцидент произошел 2 апреля в матче 13-го тура между «Америкой» и «Леоном» (2:2). В одном из эпизодов футболисты «Леона» в ходе спора окружили арбитра, после чего Эрнандес ударил одного из игроков коленом в область паха. Позднее арбитр извинился за свое поведение.

Сообщается, что судья наказан за насильственные действия по отношению к игроку. Отмечается, что в случае рецидива Эрнандесу грозят еще более серьезные санкции.

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