Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
ЦСКА
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
4.04
Лестер
Астон Вилла
12
Футбол. Зарубежный
4.04
Лидс
Ноттингем Форест
21
Футбол. Зарубежный
4.04
Челси
Ливерпуль
00
Все события
17:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кубок Азии по футболу пройдет в Катаре в 2024 году

ДОХА, 5 апр — РИА Новости. Кубок Азии по футболу пройдет в Катаре с 12 января по 10 февраля 2024 года с участием 24 национальных команд, сообщила в среду в Twitter Азиатская конфедерация футбола (AFC).

Наверх
Источник: Reuters

«Турнир пройдет с 12 января по 10 февраля 2024 года с участием 24 национальных сборных. Он будет проходить на восьми стадионах, в том числе на шести стадионах, на которых проходил чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре», — отмечается в сообщении.

В заявлении AFC подтверждается, что жеребьевка турнира состоится в Оперном театре в районе Катара в Дохе 11 мая в 14:00 по местному времени, а расписание матчей турнира будет объявлено вскоре после жеребьевки.

«Чтобы было удобно болельщикам, матч открытия 18-го Кубка Азии состоится в пятницу (выходной день в Катаре — ред.), а финальный матч пройдет в выходные», — отметили в конфедерации.

По ее информации, Кубок Азии по футболу 2023 года в Катаре будет проходить в течение 30 дней, что на два дня больше, чем предыдущий турнир в 2019 году в ОАЭ, чтобы «улучшить впечатления от футбола болельщиков на азиатском континенте, а также повысить статус турнира и его коммерческую ценность».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Экс-тренер рассказал, что 'заводит' Дзюбу
Боец сменил пол и захотел бить женщин. Босс UFC был в бешенстве
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь