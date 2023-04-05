Кубок Азии по футболу пройдет в Катаре в 2024 году

«Турнир пройдет с 12 января по 10 февраля 2024 года с участием 24 национальных сборных. Он будет проходить на восьми стадионах, в том числе на шести стадионах, на которых проходил чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре», — отмечается в сообщении.
В заявлении AFC подтверждается, что жеребьевка турнира состоится в Оперном театре в районе Катара в Дохе 11 мая в 14:00 по местному времени, а расписание матчей турнира будет объявлено вскоре после жеребьевки.
«Чтобы было удобно болельщикам, матч открытия 18-го Кубка Азии состоится в пятницу (выходной день в Катаре — ред.), а финальный матч пройдет в выходные», — отметили в конфедерации.
По ее информации, Кубок Азии по футболу 2023 года в Катаре будет проходить в течение 30 дней, что на два дня больше, чем предыдущий турнир в 2019 году в ОАЭ, чтобы «улучшить впечатления от футбола болельщиков на азиатском континенте, а также повысить статус турнира и его коммерческую ценность».