Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.04
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
15
Футбол. Зарубежный
5.04
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
10
Футбол. Кубок России
5.04
ЦСКА
Крылья Советов
10
Футбол. Зарубежный
4.04
Лестер
Астон Вилла
12
Футбол. Зарубежный
4.04
Челси
Ливерпуль
00
Футбол. Кубок России
20:00
Краснодар
Ростов
Все события
00:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисту «Аякса» разбили голову брошенной с трибун зажигалкой

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Футболисту «Аякса» Дэви Классену разбили голову зажигалкой, которая была брошена с трибун, в полуфинальном матче Кубка Нидерландов с «Фейенордом».

Аякс
Фейеноорд
Наверх
Источник: AP 2022

Инцидент произошел на 60-й минуте матча. Предмет, разбивший Классену голову, прилетел с трибуны, которая не была закрыта сеткой из-за просьбы телевизионного вещателя. Матч не возобновляли около получаса.

Как сообщают нидерландские СМИ, подозреваемый в броске зажигалки болельщик был задержан сотрудниками полиции, находившимися на стадионе.

Встреча в Роттердаме завершилась со счетом 2:1 в пользу «Аякса». Классен отметился голом. На 21-й секунде матча игра была приостановлена из-за сильного задымления стадиона.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Экс-тренер рассказал, что 'заводит' Дзюбу
Боец сменил пол и захотел бить женщин. Босс UFC был в бешенстве
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь