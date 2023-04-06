Футболисту «Аякса» разбили голову брошенной с трибун зажигалкой

Инцидент произошел на 60-й минуте матча. Предмет, разбивший Классену голову, прилетел с трибуны, которая не была закрыта сеткой из-за просьбы телевизионного вещателя. Матч не возобновляли около получаса.
Как сообщают нидерландские СМИ, подозреваемый в броске зажигалки болельщик был задержан сотрудниками полиции, находившимися на стадионе.
Встреча в Роттердаме завершилась со счетом 2:1 в пользу «Аякса». Классен отметился голом. На 21-й секунде матча игра была приостановлена из-за сильного задымления стадиона.