Футболисту «Аякса» разбили голову брошенной с трибун зажигалкой

Инцидент произошел на 60-й минуте матча. Предмет, разбивший Классену голову, прилетел с трибуны, которая не была закрыта сеткой из-за просьбы телевизионного вещателя. Матч не возобновляли около получаса.

Как сообщают нидерландские СМИ, подозреваемый в броске зажигалки болельщик был задержан сотрудниками полиции, находившимися на стадионе.