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20:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» не поздравил Федуна с днём рождения в соцсетях

Московский «Спартак» не поздравил с днём рождения бывшего владельца клуба Леонида Федуна в социальных сетях. Вчера, 5 апреля, функционеру исполнилось 67 лет.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Отметим, что многие российские клубы, в числе которых и «Спартак», регулярно поздравляют с днём рождения в соцсетях значимых для команды личностей — бывших футболистов, тренеров, президентов.

Напомним, Леонид Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нём красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. За несколько месяцев до ухода из «Спартака» Федун ушёл из «Лукойла», где занимал должность вице-президента по стратегическому развитию. Сейчас футбольным клубом «Спартак» владеет компания «Лукойл», которой принадлежит 100% акций.

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