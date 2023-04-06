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20:24 (мск), источник: Sports.Ru

Уткин о шоу Дзюбы и Слуцкого: «Не засмеялся ни разу, большую часть выпуска было откровенно грустно. Новый формат — тихий ужас»

Василий Уткин критически отозвался о новом формате на ютуб-канале «Коммент. Шоу».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее «Коммент. Шоу» презентовали новое юмористическое шоу «Ну так нельзя, ###», ведущими которого стади Леонид Слуцкий и Артем Дзюба. За время первого выпуска вариации слова ### (блин) прозвучали 217 раз.

"Дорогие коллеги по Коммент-Шоу, уж извините, но новый, презентованный вами сегодня юмористический формат — по-моему, тихий ужас.

Я с любопытством ждал и с интересом включил, у меня достаточно терпения, чтобы смотреть до конца любое видео из чисто профессионального интереса.

Я не засмеялся ни единого раза. А большую часть выпуска мне было откровенно грустно.
Я расстроен. В эпитетах упражняться не стану из уважения", — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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