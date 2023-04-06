Уткин о шоу Дзюбы и Слуцкого: «Не засмеялся ни разу, большую часть выпуска было откровенно грустно. Новый формат — тихий ужас»
Василий Уткин критически отозвался о новом формате на ютуб-канале «Коммент. Шоу».
Василий Уткин критически отозвался о новом формате на ютуб-канале «Коммент. Шоу».
Ранее «Коммент. Шоу» презентовали новое юмористическое шоу «Ну так нельзя, ###», ведущими которого стади Леонид Слуцкий и Артем Дзюба. За время первого выпуска вариации слова ### (блин) прозвучали 217 раз.
"Дорогие коллеги по Коммент-Шоу, уж извините, но новый, презентованный вами сегодня юмористический формат — по-моему, тихий ужас.
Я с любопытством ждал и с интересом включил, у меня достаточно терпения, чтобы смотреть до конца любое видео из чисто профессионального интереса.
Я не засмеялся ни единого раза. А большую часть выпуска мне было откровенно грустно.
Я расстроен. В эпитетах упражняться не стану из уважения", — написал Уткин в своем телеграм-канале.