Двое злоумышленников пытались проникнуть в дом Месси в Барселоне

По информации источника, всё в итоге закончилось побегом преступников ещё до приезда полиции. Им так и не удалось проникнуть в дом.

Напомним, Лионель Месси с 2021 года выступает за «ПСЖ» после того, как покинул «Барселону» на правах свободного агента. Не так давно появилась информация о том, что аргентинский нападающий отказывается продлевать контракт с «ПСЖ», истекающий в конце сезона. Испанские медиа сообщают, что «Барселона» рассматривает возможность возвращения игрока.