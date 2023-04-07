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11:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кержаков рассказал об уходе из кипрского клуба

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российский специалист Александр Кержаков заявил, что в будущем будет тщательнее подходить к предложениям о работе после ухода с поста главного тренера кипрского футбольного клуба «Кармиотисса».

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Источник: РИА "Новости"

В субботу Кержаков покинул команду, которую возглавил 8 февраля. После назначения «Кармиотисса» в семи матчах одержала две победы и один раз сыграла вничью.

«В будущем я буду тщательнее подходить к предложениям. Потому что надо было узнать, что за клуб, что за владелец, какое там отношение, и почему там часто меняют тренеров. Впервые в профессиональной карьере я сам подал в отставку. Нужно всё переварить, но я уверен, что скоро соскучусь по футболу», — сказал Кержаков в интервью Нобелю Арустамяну, видео опубликовано на YouTube-канале журналиста.

Предыдущим местом работы Кержакова был «Нижний Новгород», который он тренировал с июня 2021 года по июнь 2022-го. До этого он возглавлял юношескую сборную России (до 17 лет) и томскую «Томь».

В качестве футболиста Кержаков представлял российские «Зенит» и «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». Форвард делит с Артемом Дзюбой первое место в списке лучших бомбардиров сборной России (по 30 голов).

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