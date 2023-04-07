Кержаков рассказал об уходе из кипрского клуба

В субботу Кержаков покинул команду, которую возглавил 8 февраля. После назначения «Кармиотисса» в семи матчах одержала две победы и один раз сыграла вничью.
«В будущем я буду тщательнее подходить к предложениям. Потому что надо было узнать, что за клуб, что за владелец, какое там отношение, и почему там часто меняют тренеров. Впервые в профессиональной карьере я сам подал в отставку. Нужно всё переварить, но я уверен, что скоро соскучусь по футболу», — сказал Кержаков в интервью Нобелю Арустамяну, видео опубликовано на YouTube-канале журналиста.
Предыдущим местом работы Кержакова был «Нижний Новгород», который он тренировал с июня 2021 года по июнь 2022-го. До этого он возглавлял юношескую сборную России (до 17 лет) и томскую «Томь».
В качестве футболиста Кержаков представлял российские «Зенит» и «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». Форвард делит с Артемом Дзюбой первое место в списке лучших бомбардиров сборной России (по 30 голов).