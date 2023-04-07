Кержаков рассказал об уходе из кипрского клуба

«В будущем я буду тщательнее подходить к предложениям. Потому что надо было узнать, что за клуб, что за владелец, какое там отношение, и почему там часто меняют тренеров. Впервые в профессиональной карьере я сам подал в отставку. Нужно всё переварить, но я уверен, что скоро соскучусь по футболу», — сказал Кержаков в интервью Нобелю Арустамяну, видео опубликовано на YouTube-канале журналиста.