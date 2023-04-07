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7 апреля, источник: Спорт РИА Новости

«Порту» обыграл «Бенфику» в матче чемпионата Португалии

«Порту» нанес «Бенфике» первое в 2023 году поражение в чемпионате Португалии по футболу.

Порту
Бенфика
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Источник: Reuters

«Порту» обыграл «Бенфику» в матче 27-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Встреча в Лиссабоне завершилась победой гостей со счетом 2:1. У победителей голы забили Матеус Урибе (45-я минута) и Мехди Тареми (54). На 10-й минуте мяч в ворота «Порту» залетел после отскока от вратаря команды Диогу Кошты.

«Бенфика» прервала 12-матчевую серию без поражений (10 побед подряд) в чемпионате Португалии. В предыдущий раз клуб проигрывал 31 декабря в гостевом матче 14-го тура против «Браги» (0:3).

Лиссабонцы с 71 очком в 27 матчах продолжают возглавлять турнирную таблицу, у идущего следом «Порту» 64 очка.

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