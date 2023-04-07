«Порту» обыграл «Бенфику» в матче чемпионата Португалии

«Порту» обыграл «Бенфику» в матче 27-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Встреча в Лиссабоне завершилась победой гостей со счетом 2:1. У победителей голы забили Матеус Урибе (45-я минута) и Мехди Тареми (54). На 10-й минуте мяч в ворота «Порту» залетел после отскока от вратаря команды Диогу Кошты.

«Бенфика» прервала 12-матчевую серию без поражений (10 побед подряд) в чемпионате Португалии. В предыдущий раз клуб проигрывал 31 декабря в гостевом матче 14-го тура против «Браги» (0:3).