Роналду назвал величайшего тренера мира. Ответ не понравится фанатам МЮ

«Я бы поставил на первое место Жозе Моуриньо. Я играл под руководством многих великих тренеров, но Жозе был сильнейшим аналитиком, он вникал во все, и очень подробно», — поделился Роналду.

Под руководством Моуриньо Роналду играл в составе мадридского «Реала».

В данный момент Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср». За сезон он уже забил 11 голов (четыре из них с пенальти), еще в его активе две результативные передачи.

Сейчас «Аль-Наср» с 52 очками идет на втором месте в турнирной таблице.