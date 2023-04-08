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11:31 (мск), источник: Vesti.kz

Роналду назвал величайшего тренера мира. Ответ не понравится фанатам МЮ

Португальская звезда футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду назвал своего соотечественника Жозе Моуринью лучшим тренером мира, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

«Я бы поставил на первое место Жозе Моуриньо. Я играл под руководством многих великих тренеров, но Жозе был сильнейшим аналитиком, он вникал во все, и очень подробно», — поделился Роналду.

Под руководством Моуриньо Роналду играл в составе мадридского «Реала».

В данный момент Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср». За сезон он уже забил 11 голов (четыре из них с пенальти), еще в его активе две результативные передачи.

Сейчас «Аль-Наср» с 52 очками идет на втором месте в турнирной таблице.

Роналду минувшей зимой ушел из «Манчестер Юнайтед». В ноябре он дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, что послужило причиной его ухода из английского клуба.

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