Роналду назвал величайшего тренера мира. Ответ не понравится фанатам МЮ
Португальская звезда футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду назвал своего соотечественника Жозе Моуринью лучшим тренером мира, передает корреспондент Vesti.kz.
Португальская звезда футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду назвал своего соотечественника Жозе Моуринью лучшим тренером мира, передает корреспондент Vesti.kz.
«Я бы поставил на первое место Жозе Моуриньо. Я играл под руководством многих великих тренеров, но Жозе был сильнейшим аналитиком, он вникал во все, и очень подробно», — поделился Роналду.
Под руководством Моуриньо Роналду играл в составе мадридского «Реала».
В данный момент Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср». За сезон он уже забил 11 голов (четыре из них с пенальти), еще в его активе две результативные передачи.
Сейчас «Аль-Наср» с 52 очками идет на втором месте в турнирной таблице.
Роналду минувшей зимой ушел из «Манчестер Юнайтед». В ноябре он дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, что послужило причиной его ухода из английского клуба.