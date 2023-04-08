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16:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Возлюбленная Роналду раскрыла подробности первого свидания с португальцем

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Возлюбленная нападающего «Аль-Насра» Джорджина Родригес рассказала о первом свидании с португальским футболистом.

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Источник: AFP 2022

По словам девушки, она сразу поняла, что они с Роналду идеально подходят друг другу. Родригес добавила, что ее коллеги были очень удивлены ухаживаниями Роналду за ней. На момент знакомства со спортсменом девушка работала в магазине Gucci в Мадриде.

«Криштиану приехал, чтобы забрать меня после работы. Он иногда приезжал на Bugatti. Мои коллеги не могли поверить: я приехала на работу на автобусе, а уехала в Bugatti», — рассказала она в сериале «Я — Джорджина».

Роналду 37 лет. У пятикратного обладателя Золотого мяча и Джорджины Родригес в 2017 году родилась первая дочь, девочку назвали Алана Мартина. Также у Роналду есть сын Криштиану-младший (родился в 2010 году, имя матери не раскрывается) и близнецы Ева и Матео, появившиеся на свет от суррогатной матери в 2017 году.

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