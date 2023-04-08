Возлюбленная Роналду раскрыла подробности первого свидания с португальцем

По словам девушки, она сразу поняла, что они с Роналду идеально подходят друг другу. Родригес добавила, что ее коллеги были очень удивлены ухаживаниями Роналду за ней. На момент знакомства со спортсменом девушка работала в магазине Gucci в Мадриде.

«Криштиану приехал, чтобы забрать меня после работы. Он иногда приезжал на Bugatti. Мои коллеги не могли поверить: я приехала на работу на автобусе, а уехала в Bugatti», — рассказала она в сериале «Я — Джорджина».