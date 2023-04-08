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18:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Главу УЕФА обвинили в фальсификации данных в резюме

Главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина обвинили в фальсификации данных о себе в резюме. Об этом сообщает Marca со ссылкой на словенский портал Slava.

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Источник: Reuters

Когда функционер избирался на пост президента УЕФА в 2016 году, он заявил, что был членом совета директоров футбольного клуба «Олимпия» с 2006 по 2011 год. По информации издания, эти данные являются ложью. Если факт фальсификации установят, избрание Чеферина могут признать недействительным.

5 апреля Чеферина переизбрали на пост президента УЕФА. 55-летний словенец был единственным кандидатом на должность. Таким образом, он продолжит руководить организацией до 2027 года.

Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года. В феврале 2019 года он уже переизбрался на этот пост.

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