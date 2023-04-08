Главу УЕФА обвинили в фальсификации данных в резюме

Когда функционер избирался на пост президента УЕФА в 2016 году, он заявил, что был членом совета директоров футбольного клуба «Олимпия» с 2006 по 2011 год. По информации издания, эти данные являются ложью. Если факт фальсификации установят, избрание Чеферина могут признать недействительным.