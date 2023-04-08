Колосков призвал провести проверку по завершившемуся со счетом 15:0 матчу

«Там был судья, который должен передать рапорт и дополнительные сведения, если понадобятся. Надо узнать причину такого странного результата», — заявил Колосков.

Ранее 8 апреля клуб «Ессентуки» проиграл на выезде таганрогскому «Форте». Встреча прошла в рамках 23-го тура Второй лиги и завершилась со счетом 15:0. Четыре игрока хозяев, Петр Володкин, Дмитрий Лаврищев, Никита Муромский и Шамиль Саадуев, оформили по хет-трику.