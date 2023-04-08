Тренер ЖФК «Локомотив» Фомина: «Fan ID помог там, где никто не ожидал — в женском футболе»
Главный тренер ЖФК «Локомотив» Елена Фомина рассказала, как введение карты болельщика (Fan ID) в РПЛ положительно сказалось на российском женском футболе.
Главный тренер ЖФК «Локомотив» Елена Фомина рассказала, как введение карты болельщика (Fan ID) в РПЛ положительно сказалось на российском женском футболе.
Многие фанатские группы клубов РПЛ объявили бойкот матчам из-за внедрения паспорта болельщика, что привело к снижению посещаемости игр чемпионата.
"Fan ID помог там, где никто не ожидал — в женском футболе. Болельщики перестали ходить на матчи РПЛ, поэтому приходят на наши игры, ха-ха. Благодаря этому аудитория расширяется, болельщиков все больше и это плюс для нас.
В целом, для нашего футбола это тяжелый этап. Мне сложно сказать, правильно это или нет, потому что есть ряд сложностей с оформлением карты болельщика. Для женского футбола это сыграло на руку, а для мужского — это потеря", — сказала Фомина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.