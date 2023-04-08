«Ференцварош» Черчесова потерпел поражение от «Пакша», продлив серию без побед до 7 матчей

8 апреля «Ференцварош» играл на выезде против «Пакша» и потерпел поражение со счетом 2:3.

«Ференцварош» остается лидером чемпионата Венрии и на 6 очков опережает идущий вторым «Кечкемет», а также на 10 — занимающий третье место «Пакш».

В последний раз команда Черчесова побеждала 26 февраля, после чего последовали 4 поражения (2 в Лиге Европы и 2 в чемпионате) и 3 ничьих (все в чемпионате).