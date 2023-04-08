«Ференцварош» Черчесова потерпел поражение от «Пакша», продлив серию без побед до 7 матчей
«Ференцварош» под руководством российского тренера Станислава Черчесова продлил серию без побед до семи матчей во всех турнирах.
«Ференцварош» под руководством российского тренера Станислава Черчесова продлил серию без побед до семи матчей во всех турнирах.
8 апреля «Ференцварош» играл на выезде против «Пакша» и потерпел поражение со счетом 2:3.
«Ференцварош» остается лидером чемпионата Венрии и на 6 очков опережает идущий вторым «Кечкемет», а также на 10 — занимающий третье место «Пакш».
В последний раз команда Черчесова побеждала 26 февраля, после чего последовали 4 поражения (2 в Лиге Европы и 2 в чемпионате) и 3 ничьих (все в чемпионате).