«Это Рио-де-Жанейро». Малком и Клаудиньо — о победе в матче с «Локомотивом»

«Это Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро. Три очка. Спокойно», — сказал Малком.
«Это Рио-де-Жанейро», — сказал Клаудиньо.
Ранее в одном из интервью нападающий «Локомотива» Артём Дзюба сказал, что «Зенит» Санкт-Петербург стал превращаться в «Зенит» Рио-де-Жанейро.
Сине-бело-голубые добились победы благодаря голам Вендела и Матео Кассьерры. В составе железнодорожников отличился Максим Глушенков.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.