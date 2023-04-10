«Реал» заработал больше всех призовых от УЕФА в 2022 году
«Реал» стал лидером по полученным призовым от УЕФА по итогам 2022 года, сообщает Associated Press.
«Реал» стал лидером по полученным призовым от УЕФА по итогам 2022 года, сообщает Associated Press.
Клуб из Мадрида, ставший в 2022 году победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка, получил от организации € 134 млн. В эту сумму вошли базовая выплата за участие в турнире, бонус за результаты и оплата за медиа-права в Испании.
Второе место в рейтинге занял другой финалист Лиги чемпионов — «Ливерпуль». Мерсисайдцы получили € 120 млн. Также более €100 млн заработали мюнхенская «Бавария» (€ 110 млн) и «Манчестер Сити» (€ 109 млн).
В среднем участники группового этапа Лиги чемпионов заработали по € 61,8 млн. Меньше всех получил молдавский «Шериф» — € 23,7 млн.
В Лиге Европы больше всех заработал немецкий «Айнтрахт», прошлогодний победитель соревнований — € 38 млн. В то же время «Рома», ставшая победителем Лиги конференций, получила € 19,2 млн. УЕФА распределил суммарно € 235 млн среди всех участников третьего по значимости европейского турнира.