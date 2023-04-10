«Ференцварош» активировал опцию продления контракта с Черчесовым

— Клуб активировал опцию продления контракта еще на один год — до лета 2024 года, — сказал Черчесов. — Сейчас надо сделать все, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а по окончании турнира мы вновь обсудим с руководством вопрос укрепления состава перед новым сезоном.