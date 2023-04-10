Футболист «Фатих Карагюмрюк» Оздоев забил пятый гол в чемпионате Турции
Российский полузащитник отличился в матче против «Фенербахче».
Российский полузащитник отличился в матче против «Фенербахче».
ТАСС, 10 апреля. «Фатих Карагюмрюк» проиграл «Фенербахче» со счетом 1:2 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Турции по футболу. Встреча прошла в понедельник на Олимпийском стадионе в Стамбуле.
В составе хозяев гол забил россиянин Магомед Оздоев (24-я минута). У гостей отличились Миха Зайц (51) и Аттила Салаи (78).
Оздоев забил пятый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Турции, ранее он отличался в матчах 24-го тура против «Сивасспора (4:3), 22-го тура против “Бешикташа” (1:1), 18-го тура против “Коньяспора” (3:3) и 16-го тура против “Трабзонспора” (4:1). Также на счету россиянина четыре результативные передачи.
«Фатих Карагюмрюк» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 34 очка в 26 матчах. «Фенербахче» расположился на второй строчке с 57 очками по итогам 26 встреч. В следующем туре «Фатих Карагюмрюк» сыграет дома 18 апреля против «Умраниеспора», «Фенербахче» 15 апреля примет «Анакарагюджю».