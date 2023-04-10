Футболист «Фатих Карагюмрюк» Оздоев забил пятый гол в чемпионате Турции

ТАСС, 10 апреля. «Фатих Карагюмрюк» проиграл «Фенербахче» со счетом 1:2 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Турции по футболу. Встреча прошла в понедельник на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

В составе хозяев гол забил россиянин Магомед Оздоев (24-я минута). У гостей отличились Миха Зайц (51) и Аттила Салаи (78).

Оздоев забил пятый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Турции, ранее он отличался в матчах 24-го тура против «Сивасспора (4:3), 22-го тура против “Бешикташа” (1:1), 18-го тура против “Коньяспора” (3:3) и 16-го тура против “Трабзонспора” (4:1). Также на счету россиянина четыре результативные передачи.