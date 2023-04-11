120 миллионов тенге в год. Сколько зарабатывают футбольные судьи в мире и Казахстане

Судейство — это одна из самых сложных и ответственных профессий в футболе, которая требует не только знания правил игры, но и способности быстро принимать решения в условиях повышенной эмоциональной напряженности и стресса. Соответствует ли заработная плата судей их труду — посмотрим ниже.
Официальные лица в европейских топ-чемпионатах получают ежемесячную и ежегодную зарплату, а также гонорар за матч как во внутренних, так и в европейских матчах. Им также выплачивается меньший гонорар, если они выступают в качестве официального представителя VAR.
Таким образом, самыми высокооплачиваемыми арбитрами в Европе на сегодняшний день являются испанские судьи, они зарабатывают 250 000 евро (120 941 000 тенге) в год. На удивление самый низкий показатель у судей АПЛ — 110 000 евро (53 434 000 тенге). Судьи Лиги 1, Бундеслиги и Серии А зарабатывают по 120 000 евро (58 045 000 тенге), 125 000 евро (60 464 000 тенге) и 140 000 евро (67 760 000 тенге) соответственно.
По информации Baigenews.kz на 2020 год, за обслуживание одной игры в рамках Казахстанской премьер-лиги главный судья получает 254 826 тенге.
Как сообщили в Казахстанской федерации футбола (КФФ), размер выплат рефери зависит от того, в какой лиге и на какой позиции работает арбитр.
«Выплаты вознаграждений, производимых КФФ за услуги по судейству и инспектированию матчей чемпионата, осуществляются в следующих размерах (в расчете за один матч): судья — 254 826 тенге; ассистент судьи — 141 570 тенге; дополнительный ассистент судьи (в случае назначения) — 70 785 тенге; резервный судья — 28 314 тенге; инспектор — 127 413 тенге», — проинформировали в КФФ.
Судьи, работающие в первой лиге, получают гонорары за один матч в разы меньше своих коллег из КПЛ. Здесь арбитр в поле зарабатывает за встречу 108 900 тенге, его два ассистента по 54 450 тенге каждый. Оплата резервному рефери составляет 16 335 тенге, а инспектору матча, который дает оценку работе судейской бригаде, — 54 450 тенге.