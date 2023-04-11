120 миллионов тенге в год. Сколько зарабатывают футбольные судьи в мире и Казахстане

Судейство — это одна из самых сложных и ответственных профессий в футболе, которая требует не только знания правил игры, но и способности быстро принимать решения в условиях повышенной эмоциональной напряженности и стресса. Соответствует ли заработная плата судей их труду — посмотрим ниже.

Официальные лица в европейских топ-чемпионатах получают ежемесячную и ежегодную зарплату, а также гонорар за матч как во внутренних, так и в европейских матчах. Им также выплачивается меньший гонорар, если они выступают в качестве официального представителя VAR.

Английская премьер-лига

В месяц: 3 700 евро (1 790 000 тенге).

3 700 евро (1 790 000 тенге). За игру: 1 300 евро (822 000 тенге).

1 300 евро (822 000 тенге). VAR: 1 000 евро (484 000 тенге).

1 000 евро (484 000 тенге). Лига чемпионов: 7 000 евро (3 338 000 тенге).

7 000 евро (3 338 000 тенге). Средняя годовая зарплата: 110 000 евро (53 434 000 тенге), некоторые могут превышать эту цифру из-за своего звездного статуса. Самые авторитетные арбитры могут отработать за сезон 27/28 игр.

Ла лига (Испания)

В месяц: 12 500 евро (6 503 000 тенге).

12 500 евро (6 503 000 тенге). За игру: 4 200 евро (2 031 000 тенге).

4 200 евро (2 031 000 тенге). VAR: 2 100 евро (1 051 000 тенге).

2 100 евро (1 051 000 тенге). Лига чемпионов: 7 000 евро (3 338 000 тенге).

7 000 евро (3 338 000 тенге). Средняя годовая зарплата: 250 000 евро (120 941 000 тенге). В среднем судьи Ла лиги отрабатывают по 20 матчей за сезон.

Бундеслига (Германия)

В месяц: 2 500, 4 000 или 6 000 евро (1 209 296, 1 934 000, 2 902 000 тенге).

2 500, 4 000 или 6 000 евро (1 209 296, 1 934 000, 2 902 000 тенге). За игру: 3 600 евро (1 741 000 тенге).

3 600 евро (1 741 000 тенге). VAR: 1 100 евро (532 090 тенге).

1 100 евро (532 090 тенге). Лига чемпионов: 7 000 евро (3 338 000 тенге).

7 000 евро (3 338 000 тенге). Средняя годовая зарплата: 125 000 евро (60 464 000 тенге). Судьи Бундеслиги в среднем также работают в 20 матчах за сезон.

Лига 1 (Франция)

Ежемесячно: 6 000 евро (1 934 000 тенге).

6 000 евро (1 934 000 тенге). За игру: 2 900 евро (1 402 000 тенге).

2 900 евро (1 402 000 тенге). VAR: 900 евро (435 000 тенге).

900 евро (435 000 тенге). Лига чемпионов: 7 000 евро (3 338 000 тенге).

7 000 евро (3 338 000 тенге). Средняя годовая зарплата: 120 000 евро (58 045 000 тенге). В главной французской лиге судьи в среднем работают 23/24 матча за сезон.

Серия А (Италия)

Ежемесячно: 3 900−6 500 евро (1 886 000 −3 144 000 тенге).

3 900−6 500 евро (1 886 000 −3 144 000 тенге). За игру: 3 400 евро (1 644 000 тенге).

3 400 евро (1 644 000 тенге). VAR: 1 500 евро (725 000 тенге).

1 500 евро (725 000 тенге). Лига чемпионов: 7 000 евро (3 338 000 тенге).

7 000 евро (3 338 000 тенге). Средняя годовая зарплата: 140 000 евро (67 760 000 тенге). В Серии А судьи обслуживают в среднем 15/16 матчей за сезон.

Таким образом, самыми высокооплачиваемыми арбитрами в Европе на сегодняшний день являются испанские судьи, они зарабатывают 250 000 евро (120 941 000 тенге) в год. На удивление самый низкий показатель у судей АПЛ — 110 000 евро (53 434 000 тенге). Судьи Лиги 1, Бундеслиги и Серии А зарабатывают по 120 000 евро (58 045 000 тенге), 125 000 евро (60 464 000 тенге) и 140 000 евро (67 760 000 тенге) соответственно.

А сколько зарабатывают судьи Казахстанской премьер-лиги?

По информации Baigenews.kz на 2020 год, за обслуживание одной игры в рамках Казахстанской премьер-лиги главный судья получает 254 826 тенге.

Как сообщили в Казахстанской федерации футбола (КФФ), размер выплат рефери зависит от того, в какой лиге и на какой позиции работает арбитр.

«Выплаты вознаграждений, производимых КФФ за услуги по судейству и инспектированию матчей чемпионата, осуществляются в следующих размерах (в расчете за один матч): судья — 254 826 тенге; ассистент судьи — 141 570 тенге; дополнительный ассистент судьи (в случае назначения) — 70 785 тенге; резервный судья — 28 314 тенге; инспектор — 127 413 тенге», — проинформировали в КФФ.