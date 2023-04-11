Российские футболисты снова забивают в Европе! Шапи и Оздоев наказали соперников за ошибки

Источник: соцсети ФК «Фатих Карагюмрюк»

Понедельник, 10 апреля, оказался успешным для российских легионеров. Магомед Оздоев и Магомед-Шапи Сулейманов забили в чемпионатах Турции и Израиля соответственно. Только это не помогло их командам набрать хоть какие-то очки.

«Фатих Карагюмрюк» Оздоева принимал одного из лидеров турецкого чемпионата — «Фенербахче». Хозяева открыли счёт в середине первого тайма и сделали это усилиями Магомеда. Правда, в эпизоде не обошлось без ошибки со стороны вратаря «канареек». Алтай Байындыр отбил мяч перед собой после дальнего удара, а набежавший россиянин воспользовался таким подарком. Сначала Оздоев отпраздновал гол с партнёрами, а потом — с главным тренером Андреа Пирло.

Магомед Оздоев | Источник: соцсети ФК «Фатих Карагюмрюк»

Гости перевернули игру после перерыва. Сначала Миха Зайц оформил гол классным ударом с дальней дистанции, а на 78-й минуте победу жёлто-тëмно-синим принёс Аттила Салаи. Он выиграл верховое единоборство после подачи от углового флажка и головой вколотил мяч в дальний угол. «Фенербахче» обошёл «Бешикташ» и поднялся на второе место, а «Карагюмрюк» располагается на девятой строчке.

Для Оздоева это уже пятый гол в нынешнем сезоне. Любопытно, что все мячи Магомед забил после чемпионата мира. Ещё одна любопытная деталь — пока россиянин отличается только в домашних матчах. Правда, до этого он забивал только в тех встречах, в которых его команда не проигрывала. «Фенербахче» одержал волевую победу и прервал эту серию. Правда, россиянина в этот момент на поле уже не было — его заменили за минуту до ставшего победным мяча «канареек».

Команда Магомеда-Шапи Сулейманова проиграла дома — и тоже со счётом 1:2. Россиянин отличился на 25-й минуте, и здесь не обошлось без подарка от футболистов «Маккаби» из Тель-Авива. Футболист «Хапоэля» из Беэр-Шевы хладнокровно реализовал свой момент после того, как один защитник соперника попал мячом в другого. Сулейманов воспользовался отскоком и пробил с левой ноги под перекладину.

Концовка встречи получилась драматичной. Уже в добавленное время арбитр назначил пенальти в ворота «Хапоэля». К слову, сделал он это после просмотра повтора. 35-летний Эран Захави (в своё время поигравший за ПСВ) реализовал пенальти на 90+12-й минуте и принёс гостям победу. А Сулейманов так же, как и Оздоев, был заменён при счёте 1:1.

«Хапоэль» потерпел второе поражение в последних трёх матчах и, по всей видимости, потерял шансы на чемпионский титул. Сейчас команда Шапи занимает второе место в таблице, но отставание от лидирующего «Маккаби» из Хайфы составляет уже восемь очков. До конца чемпионата осталось шесть туров. Сулейманов, как и Оздоев, оформил пятый гол в сезоне. Однако предыдущий мяч Шапи забил ещё 9 ноября 2022 года, то есть пять месяцев назад. В начале 2023-го россиянин заработал четырёхматчевую дисквалификацию, из-за которой не выходил на поле в течение месяца.

Любопытно, что Шапи заработал красную карточку в кубковом матче, а дисквалификация перенеслась на игры чемпионата. Сулейманов врезал локтем в лицо сопернику — за это получил удаление и бан. И вот теперь Шапи наконец-то прервал голевое молчание, хотя оппонент и сделал всё, чтобы россиянин изменил ситуацию в лучшую сторону.