«Отец и мотиватор». 75 лет со дня рождения экс-тренера «Спартака» и сборной Георгия Ярцева

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Прославленному советскому нападающему, бывшему главному тренеру московского «Спартака» и сборной России по футболу Георгию Ярцеву 11 апреля исполнилось бы 75 лет. Как игрок он был примером таланта, который раскрылся благодаря Константину Бескову, а как тренер стал создателем спартаковского «пионеротряда».

Ярцев родился 11 апреля 1948 года в поселке Никольское Костромской области. Футболом он стал заниматься по современным меркам поздно, в 12 лет, в детской команде групп подготовки костромской команды «Техмаш». Это не помешало ему всего через пять лет начать выступать за костромской «Спартак». После этого в его карьере были смоленская «Искра», один матч за московский ЦСКА во время службы в армии, а также «Гомсельмаш» из Гомеля.

На исходе третьего десятка Ярцев вернулся на малую родину, вновь став играть за костромской «Спартак». В этой команде нападающий был на первых ролях, но, несмотря на это, подумывал о завершении карьеры, однако судьба распорядилась иначе. Вылетевший по итогам сезона-1976 из Высшей лиги московский «Спартак» возглавил Константин Бесков. Чтобы вернуться в элиту советского футбола, новый главный тренер команды решил обновить состав. В поиске потенциальных новичков в январе 1977 года он организовал смотр всех спартаковских команд СССР, среди которых была и костромская. Игра форварда приглянулась Бескову, и он позвал Ярцева в столичный «Спартак», несмотря на то что игроку тогда было 29 лет.

В 1977 году красно-белые стали победителями Первой лиги, а Ярцев — одним из лучших бомбардиров турнира (17 мячей в 35 матчах). Первый год после возвращения в элиту ушел у «Спартака» на раскачку — команда стала пятой, отстав от призовой тройки на четыре очка. Это не помешало Ярцеву стать лучшим бомбардиром Высшей лиги (19 мячей в 29 играх). На его счету была почти половина всех голов спартаковцев в том чемпионате (42).

«Я скажу, что игра Георгия Александровича была достаточно хорошо поставлена тренером. Этим тренером был Бесков, который использовал все лучшие качества Георгия Александровича. Нашел под него игрока в то время, когда я играл, [Юрий] Гаврилов, потом [Федор] Черенков, которые обслуживали Георгия. И он достаточно хорошо проявил себя», — рассказал ТАСС защитник «Спартака» конца 1970-х и начала 1980-х Александр Мирзоян.

«До того момента он был в ЦСКА, в Смоленске, но Бесков нашел, увидел те качества. Обычно бывает большая заслуга тренера, который может раскрыть игрока, здесь в “Спартаке” все его качества были достаточно хорошо раскрыты», — добавил он.

Гаврилов не видит сейчас таких игроков

«Ярцев был своеобразным, как сравнивать его с кем-то? — сказал ТАСС партнер Георгия Александровича по “Спартаку” Юрий Гаврилов. — У него были свои плюсы. Человек обладал таким чутьем! Помните, наверное, он стал поздно играть, в 29 лет пришел в “Спартак”. В таком возрасте нужно иметь какие-то козыри в игре. У него была хорошая стартовая скорость, самое главное — чутье на голы. Он хорошо распоряжался мячом, поэтому и забивал много».

Гаврилов, который в раннем бесковском «Спартаке» был одним из главных креативных игроков, признался, что не видит среди российских нападающих последних лет того, с кем можно было бы сравнить Ярцева. «Я таких не вижу, нет. Даже если начнете говорить про Артема Дзюбу или Александра Кокорина, то нет, сейчас таких нет игроков. Хотя вы знаете, что требовалось от нападающего — это голы. А если ты не забиваешь, то, конечно, это потеря для команды. Но он это умел делать», — добавил он.

После возвращения в Высшую лигу в 1978 году «Спартак» с Ярцевым в составе стал чемпионом СССР (1979) и серебряным призером национального первенства (1980). Игрой за московскую команду нападающий заслужил вызов в сборную страны, но не сумел отметиться ни одним голом в пяти матчах. 1981 год возрастной форвард провел в Первой лиге в московском «Локомотиве», а в 1982-м играл во Второй лиге за «Москвич», после чего завершил карьеру.

«Никогда он не был конфликтным, всегда был юморным и веселым, — отметил Мирзоян, рассказывая о бытовом общении с Ярцевым. — С ним было легко, после нашей игровой карьерной деятельности мы играли часто за ветеранов, а там немного другая футбольная жизнь, более веселая и менее ответственная, но зато нужная именно для народа, когда люди могут подойти и пообщаться. Георгий Александрович в любых местах, где мы только ни были, никогда никому не отказывал, всегда находил общую, правильную тему и расставался всегда с хорошими пожеланиями — потом люди хотели еще раз с ним встретиться».

При этом, по словам Гаврилова, Ярцев умел отстаивать свою точку зрения. «Есть такие покладистые и тихие люди, а Георгий Александрович был эмоциональным. Если что-то не нравилось, мог крепенько и послать и так далее. Такой характер», — сказал собеседник агентства.

Для него не было авторитетов

Тренерская карьера Ярцева началась в 1982 году, но к работе на высоком уровне он шел постепенно. В середине 1994 года он получил предложение войти в тренерский штаб московского «Спартака» от бывшего одноклубника и товарища Олега Романцева. Первый совместный сезон тандем завершил третьим подряд чемпионством для красно-белых, но уже в 1995-м команда проиграла чемпионскую гонку владикавказскому клубу «Спартак-Алания» под руководством Валерия Газзаева.

Романцев на тот момент был не только главным тренером и президентом «Спартака», но еще и главным тренером сборной России. После неудачи, которой считалось второе место, он решил сосредоточиться на делах клуба и национальной команды, а руководство красно-белыми было доверено Ярцеву. Ему предстояло строить команду на будущее, поскольку опытные игроки уехали в зарубежные чемпионаты. На тот момент перед новым главным тренером не ставилось задачи вернуть команде чемпионский титул.

Проживавшему омоложение состава «Спартаку» был нужен «дядька», которым стал перешедший из «Алании» 35-летний Сергей Горлукович. Помогали ему будущие легенды российского футбола, а на тот момент просто талантливые 27-летний Илья Цымбаларь, 26-летний Андрей Тихонов и 24-летний Дмитрий Аленичев. Опираясь на нескольких опытных футболистов, Ярцев начал строить команду, которая вошла в историю как «пионеротряд». В нем, например, были Егор Титов, Вадим Евсеев и Александр Ширко.

«Когда большая часть команды ушла, Ярцеву ничего не оставалось, кроме как давать шанс молодым, отсюда и появилось очень много футболистов из дубля. Как оказывается, все, что ни делается, все к лучшему. Часть футболистов ушла, а Георгий Александрович продолжил работать с молодежью», — сказал ТАСС Тихонов.

«Для него не было авторитетов — те заслуги, которые были у кого-то из футболистов, он не брал в расчет. Ты должен выполнять задачи только сегодня и только сейчас. Он для нас тогда был как отец. О нем остались только очень хорошие и приятные воспоминания», — добавил он.

Кулак может пробить себе путь

После сезона-1996 Олег Романцев вернулся к работе главным тренером «Спартака», а Ярцев вновь стал его помощником. Так продолжалось до середины 1998-го, когда он возглавил московское «Динамо». При нем команда дошла до финала Кубка России, где уступила «Зениту». После этого Ярцев в 2000 году непродолжительное время проработал в волгоградском «Роторе», с которым не добился значимых успехов.

На протяжении нескольких лет в его тренерской карьере была пауза. Не сказать, что Ярцев был не востребован, но до трудоустройства дело не доходило. И вот, на исходе лета 2003 года он принял предложение Российского футбольного союза (РФС) и возглавил сборную России, которая находилась в сложной турнирной ситуации в отборочном турнире чемпионата Европы — 2004. Команда под руководством его предшественника, Валерия Газзаева, в квалификации проиграла албанцам и грузинам, сыграла вничью со швейцарцами, после чего в товарищеском матче уступила команде Израиля.

После назначения Ярцева сборная России набрала в играх с командами Ирландии, Швейцарии и Грузии 7 очков из 9 возможных и отправилась в стыковые матчи за право попасть на Евро, где соперником была крепкая сборная Уэльса. Одним из героев национальной команды ярцевского созыва стал форвард Дмитрий Булыкин, который до этого не играл за сборную. При новом тренере он получил место в составе и в первой же игре отметился хет-триком.

«Георгий Александрович запомнился мне как отличный мотиватор, — сказал Булыкин ТАСС. — Он знал не только много шуток, но и афоризмов. Первое, что приходит на ум, — про крышку люка, которая закрывалась, а мы должны были открыть ее и вылезти из той ситуации, в которой оказались. Второе — про пальцы, которые должны быть кулаком, а не по отдельности, потому что кулак может пробить себе путь, а пальцы могут переломаться. Думаю, эти два примера помнят все, кто работал с ним в сборной».

Домашний матч со сборной Уэльса завершился со счетом 0:0, ответную встречу из-за дисквалификации был вынужден пропустить основной вратарь команды Сергей Овчинников. В Кардиффе вместо него на поле вышел Вячеслав Малафеев, для которого та встреча стала дебютной в составе национальной команды. «Волнение и напряжение ощущались — поездка в Кардифф и на сам стадион несли в себе тяжесть, груз ответственности. Его нужно было разумно снять, сказать правильные слова», — отметил в разговоре с ТАСС Малафеев.

«Георгий Александрович сказал: “Ты все умеешь, ты все знаешь! Выходишь, играешь, убираешь волнение и обо всем забываешь”. Банальные фразы, но в такой ситуации каждый тренер, учитывая свой опыт, ищет правильные слова, которые нужно сказать футболисту, чтобы помочь ему адаптироваться на футбольном поле в такие минуты. Всегда у тренера есть возможность сказать что-то с учетом того, как он видит игру, каждого игрока. Здесь большую роль играет тренерский опыт, потому что правильные слова бывают эффективнее правильных действий», — добавил он.

В памяти навсегда

На самом чемпионате Европы сборная России не смогла выйти из группы, но вошла в историю. Команда Ярцева стала единственной, сумевшей обыграть на турнире в Португалии будущих чемпионов Европы — сборную Греции. В той встрече был установлен рекорд, который держится по сей день, — нападающий Дмитрий Кириченко стал автором самого быстрого гола на чемпионатах Европы (67 секунд).

После ухода из сборной России в начале 2005 года Ярцев возглавлял московское «Торпедо» (2007 год) и молдавский клуб «Милсами» (2013−2014). В период с 2016 по 2021 год работал на руководящих должностях в футбольном клубе «Тамбов». Параллельно с этим он принимал участие в мероприятиях ветеранов «Спартака» и сборной России.

15 июля 2022 года Георгий Ярцев умер в возрасте 74 лет. За неделю до этого он, как и в 1990-е, был помощником Олега Романцева во время матча легенд «Спартака» и «Зенита» в Санкт-Петербурге. «Последняя встреча была там, и ничего не предвещало того, что случилось. Георгий Александрович был, как всегда, бодр, весел и общителен», — сказал Тихонов.