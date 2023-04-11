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18:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» намерен открыть в Китае филиал своей академии

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ» о планах взаимодействия с китайскими партнерами.

Зенит
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Источник: Фото ФК «Зенит»

— Прорабатывается вопрос с правительством города Бэйхай (провинция Гуанси) и представителями Федерации футбола Бэйхая об открытии филиала «Газпром» — Академии ФК «Зенит» в Китае. Китайская футбольная ассоциация, Пекинская федерация футбола и Федерация футбола города Тяньцзинь поддержали предложение по реализации проектов по проведению товарищеских матчей и обучению тренеров из Китая на базе Центра повышения квалификации тренеров ФК «Зенит» в Санкт-Петербурге.

В 2022 году «Зенит» приглашал юношескую сборную Китая U-15 принять участие в ежегодном Международном юношеском турнире по футболу памяти Ю. А. Морозова. Но опять же из-за пандемии реализовать это не получилось — ждем команду на турнире в этом году.

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