Гильермо Абаскаль женился на своей избраннице Алехандре

«Гильермо Абаскаль и Алехандра расписались в Москве и посетили Красную площадь. Желаем молодожёнам любви, взаимопонимания и семейного счастья!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Спартак» сыграл вничью (3:3) с «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» находится на третьем месте, а «Динамо» — на шестом. Ранее стало известно, что главный арбитр матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Динамо» Сергей Иванов ошибочно не удалил нападающего красно-белых Александра Соболева за неспортивное поведение.