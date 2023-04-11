Футболист сборной Казахстана выбрал новый клуб

Источник: соцсети

По информации источника Оразов перейдет в костанайский «Тобол». Его трансфер будет зарегистрирован утром 12 апреля. Отмечается, что он не смог зарекомендовать себя в павлодарском клубе.

Напомним, в январе Оразов пополнил ряды «Аксу». В составе павлодарцев он провел пять матчей в КПЛ-2023, но результативными действиями не отметился.

Оразов является воспитанником «Кайрата», в составе которого выиграл Кубок Казахстана в 2018 году. Также в послужном списке игрока значатся такие клубы, как «Даугавпилс» (Латвия), «Чайка» (Россия) и «Актобе».