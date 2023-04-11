Футболист сборной Казахстана выбрал новый клуб
Полузащитник павлодарского «Аксу» и сборной Казахстана Рамазан Оразов сменит клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Aladop.
Полузащитник павлодарского «Аксу» и сборной Казахстана Рамазан Оразов сменит клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Aladop.
По информации источника Оразов перейдет в костанайский «Тобол». Его трансфер будет зарегистрирован утром 12 апреля. Отмечается, что он не смог зарекомендовать себя в павлодарском клубе.
Напомним, в январе Оразов пополнил ряды «Аксу». В составе павлодарцев он провел пять матчей в КПЛ-2023, но результативными действиями не отметился.
Оразов является воспитанником «Кайрата», в составе которого выиграл Кубок Казахстана в 2018 году. Также в послужном списке игрока значатся такие клубы, как «Даугавпилс» (Латвия), «Чайка» (Россия) и «Актобе».
В прошлом сезоне хавбек за «Актобе» сыграл 22 матча и помог клубу завоевать серебряные медали КПЛ, а также путевку в еврокубки.