Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.04
Бенфика
Интер
02
Футбол. Еврокубки
11.04
Манчестер Сити
Бавария
30
Футбол. Премьер-лига
10.04
Оренбург
Ростов
22
Футбол. Зарубежный
10.04
Барселона
Жирона
00
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Челси
Футбол. Еврокубки
22:00
Милан
Наполи
Все события
11 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Роналду недоволен главным тренером «Аль-Насра» Руди Гарсией

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду недоволен главным тренером Руди Гарсией, сообщает AS со ссылкой на СМИ Саудовской Аравии.

Наверх
Источник: Reuters

По данным источника, 38-летний португалец считает, что у «Аль-Насра» есть потенциал для более качественной игры. Также, по его мнению, команда должна выиграть титул.

Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. За команду форвард провел 12 матчей, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 53 очка в 23 матчах.

Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь