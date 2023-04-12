Роналду попросил руководство «Аль-Насра» уволить главного тренера

По информации источника, об отставке 59-летнего французского специалиста будет объявлено в ближайшее время. Отмечается, что тренер испортил отношения с игроками команды, а также не оправдал ожидания руководства. Последней каплей стало то, что Гарсия конфликтовал с футболистами прямо в раздевалке.

«Аль-Наср» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 53 очка. Команда отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на три очка.