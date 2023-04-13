Футболисты Месси и Мбаппе попали в список 100 самых влиятельных людей года по версии Time

ТАСС, 13 апреля. Нападающие футбольного клуба ПСЖ аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе были включены американским журналом Time («Тайм») в список «100 самых влиятельных людей» в 2023 году. Полностью перечень знаменитостей опубликован на сайте журнала в четверг.

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и получил награду лучшему игроку турнира, Мбаппе стал серебряным призером и лучшим бомбардиром соревнования. Позднее аргентинец был признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим игроком года, француз также попал в тройку финалистов на получение награды.