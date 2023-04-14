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11:49 (мск), источник: Vesti.kz

Роналду сдал в аренду роскошный дом в Мадриде

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сдали в аренду свой особняк La Finca в Мадриде за сумму в 10 000 евро в месяц (около 5 миллионов тенге), передают Vesti.kz.

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Источник: AP 2022

Особняк звездной пары показывали в сериале Netflix «Я Джорджина». Площадь дома — 950 квадратных метров на территории в 4 тысячи квадратных метров. Коллекция автомобилей португальской иконы футбола до сих пор хранится в огромном гараже дома.

Пара в настоящее время не проживает в Мадриде, поскольку сейчас находится в Саудовской Аравии. Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе после взаимного расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

По данным Magic Bricks, у Роналду восемь объектов недвижимости, большинство из которых находится в Европе, а одно — в Нью-Йорке. Среди них роскошный дворец в Марбелье (Испания), пентхаус в Лиссабоне (Португалия) и особняк в Турине (Италия).

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