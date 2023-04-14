Роналду сдал в аренду роскошный дом в Мадриде

Особняк звездной пары показывали в сериале Netflix «Я Джорджина». Площадь дома — 950 квадратных метров на территории в 4 тысячи квадратных метров. Коллекция автомобилей португальской иконы футбола до сих пор хранится в огромном гараже дома.



Пара в настоящее время не проживает в Мадриде, поскольку сейчас находится в Саудовской Аравии. Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе после взаимного расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».