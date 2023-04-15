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13:37 (мск), источник: Sport24

«+18». Ведущая «Спартака» показала себя без лифчика, раздевшись для пикантной фотосессии

Красавица-ведущая Камиля Харисова, которая работает в московском «Спартаке» и на телеканале «Матч ТВ», порадовала поклонников новым красивым контентом.

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Привлекательная девушка показала себя без лифчика, раздевшись для пикантной фотосессии.

Соответствующими снимками Камиля поделилась в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где у нее в настоящее время 68,2 тыс. подписчиков.

«На улице +18: солнце и цветение. Но у меня настроение не про это))», — написала Харисова в подписи к фото.

В июле прошлого года сообщалось, что ведущая «Спартака» покрасовалась в наряде на обнаженное тело: «А где лифчик? Очень вызывающе!».

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«+18». Ведущая «Спартака» показала себя без лифчика, раздевшись для пикантной фотосессии
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