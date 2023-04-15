«+18». Ведущая «Спартака» показала себя без лифчика, раздевшись для пикантной фотосессии

Привлекательная девушка показала себя без лифчика, раздевшись для пикантной фотосессии.

Соответствующими снимками Камиля поделилась в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где у нее в настоящее время 68,2 тыс. подписчиков.

«На улице +18: солнце и цветение. Но у меня настроение не про это))», — написала Харисова в подписи к фото.