«+18». Ведущая «Спартака» показала себя без лифчика, раздевшись для пикантной фотосессии
Красавица-ведущая Камиля Харисова, которая работает в московском «Спартаке» и на телеканале «Матч ТВ», порадовала поклонников новым красивым контентом.
Красавица-ведущая Камиля Харисова, которая работает в московском «Спартаке» и на телеканале «Матч ТВ», порадовала поклонников новым красивым контентом.
Привлекательная девушка показала себя без лифчика, раздевшись для пикантной фотосессии.
Соответствующими снимками Камиля поделилась в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где у нее в настоящее время 68,2 тыс. подписчиков.
«На улице +18: солнце и цветение. Но у меня настроение не про это))», — написала Харисова в подписи к фото.
В июле прошлого года сообщалось, что ведущая «Спартака» покрасовалась в наряде на обнаженное тело: «А где лифчик? Очень вызывающе!».