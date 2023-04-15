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11:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-тренер сборной Аргентины возглавил бразильский «Фламенго»

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Бывший тренер сборных Аргентины и Чили по футболу Хорхе Сампаоли, покинувший в марте испанскую «Севилью», возглавил бразильский «Фламенго», сообщается на официальном сайте клуба из Рио-де-Жанейро.

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Источник: Reuters

Руководство «Фламенго» подписало с 63-летним аргентинцем контракт сроком до 31 декабря 2024 года. Сампаоли приступит к работе в клубе с начала следующей недели.

Сампаоли был отправлен в отставку с поста главного тренера «Севильи» 21 марта из-за неудовлетворительных результатов команды. Аргентинец, который ранее возглавлял «Севилью» в сезоне-2016/17, в этот раз тренировал команду из Андалусии с октября 2022 года.

Сампаоли стал широко известен благодаря работе в сборной Чили, которую он возглавлял с 2012 по 2016 год. Он выиграл с национальной командой Кубок Америки в 2015 году. Также он был главным тренером сборной Аргентины, которую покинул после чемпионата мира 2018 года в России, потом он возглавлял бразильские «Сантос» и «Атлетико Минейро», а также французский «Марсель».

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