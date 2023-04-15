Главные неочевидные интриги топ-лиг Европы, за которыми надо следить на финише сезона

Полтора месяца остаётся до конца сезона-2022/2023. Пока ни в одной топ-лиге Европы не известен чемпион, хотя в двух из них победу, скорее всего, одержат «Барселона» и «Наполи». Финиш сезона везде будет захватывающим. Рассказываем о главных интригах в АПЛ, Ла Лиге, Серии А, Бундеслиге и Лиге 1.

АПЛ

«Ньюкасл» вернётся в ЛЧ спустя 20 лет?

«Ньюкасл» мчит в Лигу чемпионов. Сейчас у «сорок» 56 очков после 29 туров (столько же у «МЮ»). Их преследует «Тоттенхэм», который отстаёт на три очка и сыграл на одну игру больше. Шансы «Ньюкасла» в этой борьбе выглядят предпочтительнее. Во-первых, «сороки» идут с пятиматчевой победной серией в чемпионате. Во-вторых, из топов клубу осталось сыграть только с «Тоттенхэмом», «Арсеналом» и «Челси». Эти матчи станут решающими для команды, которая последний раз играла в Лиге чемпионов в сезоне-2002/2003.

Игроки «Ньюкасла» | Источник: AP 2022

«Брайтон» сыграет в еврокубках?

Впервые в еврокубки может попасть «Брайтон». «Чайки» идут на седьмом месте, всего в одном очке от «Астон Виллы», которая занимает шестую строчку, ведущую в Лигу конференций. При этом у «Брайтона» есть две игры в запасе, поэтому команда может зацепиться не только за Лигу конференций, но и за Лигу Европы. Однако у лондонцев впереди много тяжёлых матчей — с «Арсеналом», «Ман Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Челси» останется без еврокубков?

В этом сезоне «Челси» потратил € 611,49 млн на игроков, но может пролететь мимо еврокубков. Синие идут на 11-м месте с 39 очками. Они отстают на восемь очков от «Астон Виллы», которая на данный момент попадает в Лигу конференций. У «Челси» отрицательная разница мячей и впереди матчи с «Манчестер Юнайтед», «Арсеналом», «Ман Сити» и «Ньюкаслом». Похоже, команда Фрэнка Лэмпарда останется без еврокубков.

Холанд установит рекорд по голам за сезон?

В бомбардирской гонке тоже есть интрига — будет ли у Эрлинга Холанда рекорд по голам за один сезон АПЛ. Сейчас у норвежца 30 мячей. В оставшихся девяти матчах ему надо забить пять голов, чтобы перекрыть достижения Энди Коула и Алана Ширера (по 34 мяча за сезон).

Ла Лига

Кто выиграет бомбардирскую гонку?

Претендентов два — Роберт Левандовски и Карим Бензема. Сейчас у поляка 17 голов, у француза — 14. При этом нападающий «Реала» сыграл на шесть матчей меньше конкурента. С большой долей вероятности Левандовски выиграет гонку. Во-первых, у него сейчас преимущество в три мяча. Во-вторых, Бензема часто травмируется. В-третьих, француз будет беречь себя на матчи Лиги чемпионов, откуда «Барселона» давно вылетела.

Роберт Левандовски | Источник: Reuters

«Бетис» попадёт в Лигу чемпионов?

«Бетис» отделяют шесть очков от лигочемпионского места. Клуб из Севильи может опередить «Вильярреал» и «Реал Сосьедад», но сделать это будет тяжело из-за непростого графика. Кроме того, «Бетис» проиграл два последних матча в Примере, снизив свои шансы на попадание в ЛЧ.

«Валенсия» и «Севилья» вылетят из Примеры?

Сразу две бывшие команды Дениса Черышева рискуют вылететь в Сегунду. Если «Валенсия» идёт в зоне вылета, то «Севилья» — в пяти очках от неё. «Эспаньол», занимающий 19-е место с 27 очками, отделяет всего 10 баллов от «Райо Вальекано», который занимает девятую строчку. Кажется, в Примере намечается самая ожесточённая битва за выживание за последние годы.

Серия А

Побьёт ли «Наполи» рекорд «Интера»?

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Очевидно, что «Наполи» станет чемпионом Италии. Команда Лучано Спаллетти имеет в активе 74 очка после 29 туров и 16-очковое преимущество над ближайшим преследователем. Рекорд по самому большому отрыву от второго места принадлежит «Интеру» в сезоне-2006/2007 (22 очка). Чтобы превзойти успех миланской команды, у неаполитанцев есть ещё девять туров, но надо экономить силы на Лигу чемпионов.

«Ювентус» пролетит мимо ЛЧ?

«Ювентус» рискует остаться без Лиги чемпионов. Туринский клуб сильно пострадал из-за снятия очков, и сейчас его отделяют восемь баллов от четвёртого места. Последний раз «Юве» пролетал мимо ЛЧ в сезоне-2010/2011.

Бундеслига

«Бавария» или «Боруссия» Д: кто выиграет чемпионство?

«Боруссия» Дортмунд может прервать гегемонию «Баварии». Сейчас «шмели» отстают на два очка от мюнхенцев, но сделают всё, чтобы выиграть первое чемпионство с 2012 года. Командам осталось провести по семь матчей до конца сезона. Суперкомпьютер Opta оценивает шансы на победу в чемпионате «Баварии» в 88,9%.

Игроки «Баварии» | Источник: Reuters

«Фрайбург» и «Унион» попадут в ЛЧ?

«Фрайбург» (пятое место, 47 очков) и «Унион» (третье, 51 очко) мечтают о Лиге чемпионов, но конец сезона обе команды проваливают. Первые одержали всего одну победу в шести последних матчах, а «Унион» — две. Учитывая форму «Байера» и «Лейпцига», именно эти клубы могут опередить «Фрайбург» и «Унион» в борьбе за топ-4.

«Герта» вылетит во вторую Бундеслигу?

Сандро Шварц рискует загреметь с «Гертой» во второй дивизион. У экс-тренера «Динамо» всё плохо: его команда идёт на предпоследнем месте и не побеждает на протяжении пяти матчей. Впрочем, от спасительных мест «Герту» отделяет всего четыре очка. Ещё есть время всё исправить.

Лига 1

Попадёт ли «Монако» в группу Лиги чемпионов?

«Монако» может опять не попасть в Лигу чемпионов напрямую. Команду Александра Головина отделяют три очка от «Марселя», но сейчас монегаски теряют очки на ровном месте — уступили «Ницце» (0:3) и «Реймсу» (0:1) и сыграли вничью с «Труа» (2:2) и «Нантом» (2:2). Суперкомпьютер Opta больше склоняется к тому, что «Монако» займёт четвёртое место, а не третье (52,5% против 21,7%).

Кто выиграет бомбардирскую гонку во Франции?

В бомбардирской гонке ничего не ясно. Сейчас в топе Килиан Мбаппе и Джонатан Дэвид (по 19 голов), Александр Ляказетт и Фоларин Балогун (по 18), Виссам Бен-Йеддер (17). Скорее всего, гонку всё же выиграет форвард «ПСЖ». Мбаппе тратит в среднем 110 минут за гол и забивает 0,73 мяча за игру. По этому показателю ему нет равных среди конкурентов.