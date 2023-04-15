«Шахтер» не удержал победу над «Гомелем» и впервые в сезоне потерял очки
«Шахтер» сыграл вничью с «Гомелем» в домашнем матче 4-го тура Беларусбанк — чемпионата Беларуси по футболу — 1:1.
«Шахтер» сыграл вничью с «Гомелем» в домашнем матче 4-го тура Беларусбанк — чемпионата Беларуси по футболу — 1:1.
Горняки потеряли очки впервые в сезоне.
Судьи — И. Шумилов, Д. Жук, И. Спургяш (все — Минск).
ШАХТЕР: Игнатович — Крюми, Скавыш, Ахмеди (к), Гружевский, М. Ковалевич (Траоре, 72), Забелин, Янковский (Динга, 80), Карпицкий, Зеньков (Корзун, 66), Шевченко. Запасные: Малащицкий, Шестиловский, Свириденко, Николаевич, Капленко, Шрамченко, Убайдуллаев.
ГОМЕЛЬ: Ковалев — Матвейчик (к), Шкурдюк, Ануфриев, Савицкий, Алексиевич (Кийко, 76), Кучинский, Козловский, Ермакович (Потапенко, 67), Трояков, Акын (Ловец, 71). Запасные: Наумович, Мирошников, Драпеза, Емельянов, Майоров, Ижаковский, Джон.
ГОЛЫ: 1:0 — Карпицкий (41). 1:1 — Козловский (49).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Ануфриев (50), Акын (88), Матвейчик (93+).