Минское «Динамо» обыграло БАТЭ в эмоциональном «класико», добыв четвертую победу подряд
Минское «Динамо» обыграло БАТЭ в выездном матче 4-го тура Беларусбанк — чемпионата Беларуси по футболу — 3:1.
Минское «Динамо» обыграло БАТЭ в выездном матче 4-го тура Беларусбанк — чемпионата Беларуси по футболу — 3:1.
Минчане добыли четвертую победу в четырех поединках на старте сезона.
БАТЭ не может победить в трех играх подряд. БАТЭ — ДИНАМО Мн — 1:3 Борисов.
15 апреля. Городской стадион. 18.00.
Судьи — А. Кульбаков, С. Теслюк (оба — Гомель), О. Маслянко (Брест).
БАТЭ: Кудравец — Орешкевич (Мартынов, 83), З. Волков, Бане, Малькевич — Бочеров (к), Гречихо, Громыко — Концевой, Лаптев, Антилевский (Шестюк, 83).
Запасные: Дергачев, С. Волков, Некрасов, Василевич, Жимо, Исламович, Свидинский, Французов.
ДИНАМО Мн: Лапоухов — Калинин, Политевич, Сачивко, Ориньо — Рылач (Седько, 46), Быков, Демченко (Свирепа, 88), Никифоренко (Ада, 82) — Хващинский (Путило, 70), Морозов.
Запасные: Шпаковский, Швецов, Хадаркевич, Бакич, Бандаого, Вакулич.
ГОЛЫ: 0:1 — Быков (53, с пенальти). 1:1 — Антилевский (61). 1:2 — Никифоренко (67). 1:3 — Морозов (92+).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Громыко (30), Седько (64), Политевич (64), Волков (94+).