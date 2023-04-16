Беларусбанк — чемпионат Беларуси. Победа «Динамо» в «класико», провал Бреста, потери «Шахтера» — в картине 4-го тура

Источник: Прессбол

Футбол Беларусь 2023 4-й тур, 14.04.2023, 0:00 Нафтан 0 Минск 0

Новополоцк. 14 апреля. Искусственное поле стадиона «Атлант». 15.00. 451 зритель.

Судьи — П. Коронец, В. Фомин (оба — Жодино), А. Вашкевич (Молодечно).

НАФТАН: Козлов — Пухов (Фукс, 78), Власов (Лутик, 58), Тамело (Кац, 88), Исаев (Киемидинов, 73), Луцевич (к), Францев, Сидор, Курлович, Слепов, Пилецкий.

Запасные: Довгялло, Санников, Шаманов, Кондратович, Драбатович.

МИНСК: Нечаев — Тарабеш, Якушевич, Кузнецов (Лапун, 79), Забелин, Душевский (к), Касараб, Пранович (Малашевич, 61), Гурбан, Т. Мартынов (Черноок, 45), Печура.

Запасные: Пятигорец, Мигдаленок, Дихтиевский, Пеньчук, Грекович, Беконо Фабрис, Сааги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Касараб (25), Гурбан (82). На 47-й минуте Душевский не реализовал пенальти (штанга).

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Футбол Беларусь 2023 4-й тур, 14.04.2023, 0:00 Ислочь 2 Белшина 0

Минск. 14 апреля. Стадион ФК «Минск». 17.00. 653 зрителя.

Судьи — С. Гораютин (Минск), Ю. Хомченко (Витебск), В. Русак (Жодино).

ИСЛОЧЬ: Свирский — Пигас, Калачев (к), Сибилев (Булмага, 82), Ибрагим (Журавлев, 46), Родионов, Сенько, Скроботов, Ровдо (Митрофанов, 56), Гуз, Аду (Латыхов, 71).

Запасные: Генералов, Артюх, Зимин, Кабачевский, Самотой, Патоцкий.

БЕЛШИНА: Харитонович — Соланович, Соколовский (Юрин, 74), Супранович, Букштан (Ломако, 74), Грибов, Колядко (Фофана, 90), Велисевич, Кухарчик, Гуренко (Д. Денисенко, 87), Леонович (Гузов, 67).

Запасные: А. Денисенко, Паценко, Малых, Болотников.

ГОЛЫ: 1:0 — Аду (15). 2:0 — Митрофанов (70).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Скроботов (38), Соланович (87).

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Футбол Беларусь 2023 4-й тур, 14.04.2023, 0:00 Славия М 4 Сморгонь 1

Мозырь. 14 апреля. Стадион «Юность». 19.00. 1350 зрителей.

Судьи — Е. Ясенович, Ю. Хоруженко, Ю. Низовцев (все — Минск).

СЛАВИЯ: Каратай — Тихоновский (Кресс, 80), Дрос (Костров, 75), Барсуков (Антилевский, 66), Кобец (Рябых, 82), Петренко (Жумабеков, 55), Иванов, Полоз, Руцкий (к), Залеский, Мельников.

Запасные: Сокол, Прудник, Жук, Котляров.

СМОРГОНЬ: Охремчук — Жуков, Усеня (к), Шубович (Краснов, 88), Горбач (Идрис, 56), Гаевой (Дуксо, 68), Есин (Ковалевич, 62), Дылевский, Атрашкевич, Рассадкин, Камара.

Запасные: Велесюк, Лихтин, Коваль, Алиу.

ГОЛЫ: 1:0 — Барсуков (29). 2:0 — Полоз (60). 3:0 — Полоз (76). 3:1 — Дуксо (83). 4:1 — Руцкий (90).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Дылевский (27), Шубович (70), Мельников (80), Рассадкин (86).

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Футбол Беларусь 2023 4-й тур, 15.04.2023, 0:00 Слуцк 2 Динамо Брс 0

Слуцк. 15 апреля. Стадион государственного колледжа. 14.00. 627 зрителей.

Судьи — А. Лашук, С. Гуща (оба — Минск), Е. Романов (Могилев).

СЛУЦК: Василючек — Гирс (Кульчицкий, 92+), Михнюк, Былинкин (к), Яроцкий, Глебко (Вергейчик, 68), Крень, Сачковский, Пушняков, Мельников (Сычев, 79), Ачаповский (Рум, 84).

Запасные: Яцкевич, Сирима, Панкратов.

ДИНАМО Бр: Козакевич — Колпачук, Зинович, Фирсов (Шемрук, 46), Литвяков, Олехнович (к), Ковалевич, Кисляк (Цепенков, 65), Бага, Концедайлов (Куадьо, 46), Сидоренко (Макась, 57). Запасные: Япрынцев, Лесняк, Садовский, Щербо, Сугак.

ГОЛЫ: 1:0 — Мельников (34). 2:0 — Крень (75).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Пушняков (51), Крень (78). К.

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Футбол Беларусь 2023 4-й тур, 15.04.2023, 0:00 Шахтер С 1 Гомель 1

Солигорск. 15 апреля. Стадион «Шахтер». 16.00. 870 зрителей.

Судьи — И. Шумилов, Д. Жук, И. Спургяш (все — Минск).

ШАХТЕР: Игнатович — Крюми, Скавыш, Ахмеди (к), Гружевский, М. Ковалевич (Траоре, 72), Забелин, Янковский (Динга, 80), Карпицкий, Зеньков (Корзун, 66), Шевченко.

Запасные: Малащицкий, Шестиловский, Свириденко, Николаевич, Капленко, Шрамченко, Убайдуллаев.

ГОМЕЛЬ: Ковалев — Матвейчик (к), Шкурдюк, Ануфриев, Савицкий, Алексиевич (Кийко, 76), Кучинский, Козловский, Ермакович (Потапенко, 67), Трояков, Акын (Ловец, 71).

Запасные: Наумович, Мирошников, Драпеза, Емельянов, Майоров, Ижаковский, Джон.

ГОЛЫ: 1:0 — Карпицкий (41). 1:1 — Козловский (49).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Ануфриев (50), Акын (88), Матвейчик (93+).

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Футбол Беларусь 2023 4-й тур, 15.04.2023, 0:00 БАТЭ 1 Динамо Мн 3

Борисов. 15 апреля. Городской стадион. 18.00. 4502 зрителя.

Судьи — А. Кульбаков, С. Теслюк (оба — Гомель), О. Маслянко (Брест).

БАТЭ: Кудравец — Орешкевич (Мартынов, 83), З. Волков, Бане, Малькевич — Бочеров (к), Гречихо, Громыко — Концевой, Лаптев, Антилевский (Шестюк, 83).

Запасные: Дергачев, С. Волков, Некрасов, Василевич, Жимо, Исламович, Свидинский, Французов.

ДИНАМО Мн: Лапоухов — Калинин, Политевич, Сачивко, Ориньо — Рылач (Седько, 46), Быков, Демченко (Свирепа, 88), Никифоренко (Ада, 82) — Хващинский (Путило, 70), Морозов.

Запасные: Шпаковский, Швецов, Хадаркевич, Бакич, Бандаого, Вакулич.

ГОЛЫ: 0:1 — Быков (53, с пенальти). 1:1 — Антилевский (61). 1:2 — Никифоренко (67). 1:3 — Морозов (92+).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Громыко (30), Седько (64), Политевич (64), Волков (94+).

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Футбол Беларусь 2023 4-й тур, 15.04.2023, 0:00 Неман 2 Энергетик-БГУ 0

Гродно. 15 апреля. Стадион ГОКЦОРа. 20.00. 750 зрителей.

Судьи — С. Стецурин, С. Косовец, Д. Пашкевич (все — Брест).

НЕМАН: Руденок — Пархоменко, Пантя, Садовничий (к), Шукуров (Зубович, 86), Якимов, Карпович, Козлов, Сучков (Кравцов, 72), Яблонский (Павлюковец, 82), Савицкий (Грибовский, 74).

Запасные: Малиевский, Белов, Варакса.

ЭНЕРГЕТИК-БГУ: Клещук — Хусанов, Думаев, Силинский, Омельянчук (Агеев, 55), Михаленко (Турич, 52), Грищенко (Бакаев, 60), Лаврик (к), Макушинский, Пашевич (Борисевич, 78), Барковский (Мелекесцев, 61).

Запасные: Селедцов, Чуль.

ГОЛЫ: 1:0 — Савицкий (56). 2:0 — Садовничий (58).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Барковский (6), Силинский (83), Якимов (89).