Fan ID по-английски: как Маргарет Тэтчер в 1980-х боролась с хулиганами на футбольных стадионах

Старые фирмы

Стереотипный образ беснующегося британского фаната преследует английский футбол уже несколько десятилетий. Каждый крупный турнир с участием команды или сборной из Великобритании — повод для дополнительного беспокойства организаторов. Недобрую славу англичане заработали полвека назад. Драки болельщиков случались и раньше, но первые крупные объединения фанатов появились во второй половине XX в. Их называли фирмами — по аналогии с преступными группировками, которые в народе называли так же.

Одной из старейших фирм была Chelsea Shed Boys, позже переименованная в Headhunters. Она возникла в 1960-х и почти сразу стала тесно ассоциироваться с субкультурой ультраправых расистов-скинхедов, получившей распространение в том же десятилетии. В 1974 г. на волне успехов команды, дважды взявшей золото чемпионата, объединились и фанаты «Лидса». Через год фирма Service Crew — название группировки связано с тем, что ее участники ездили на гостевые матчи не на организованных клубом чартерных поездах, а на обычных service trains, — уже бросалась с трибун креслами на парижском финале Кубка чемпионов, в котором английский клуб уступил «Баварии». По итогам инцидента «Лидс» отстранили от международных турниров на четыре года, хотя затем срок сократили до двух лет. В 1985-м фирма бесчинствовала уже на арене «Бирмингема», в результате рухнула одна из стен стадиона. Под завалами погиб 14-летний подросток, еще сотня полицейских, пытавшихся усмирить толпу, получили ранения. Слава у ультрас была такой, что через два года скромный «Телфорд Юнайтед» отказался играть в Лидсе матч Кубка Англии, и игру перенесли.

В 1977 г. своя фирма, тоже с железнодорожным акцентом в названии — Inter City Firm (или ICF), появилась у «Вест Хэма». Она бесчинствовала не только на стадионах. После очередной драки или поножовщины «бойцы» оставляли визитку с текстом «Поздравляем, вы только что встретили ICF». История этой группировки позже легла в основу сюжета фильма «Хулиганы зеленой улицы», вышедшего в 2005 г.

И все же самой жестокой фирмой была, пожалуй, Bushwackers, враждовавшая и c Service Crew, и с ICF, и еще с десятком группировок. Банда сторонников «Миллуолла» запомнилась громкой выходкой еще в 1965 г., когда во время выездного матча против «Брентфорда» с гостевой трибуны на поле бросили муляж гранаты. В 1970-е фирма регулярно устраивала потасовки. Это сильно било по имиджу «Миллуолла», поэтому в 1982 г. президент клуба Алан Торн даже намекал на возможную ликвидацию команды из-за роста насилия. Угрозы не помогли. В марте 1985 г. на выездной игре Кубка Англии против «Лутон Тауна» из-за беспорядков встречу прервали уже на 14-й минуте. Затем с гостевого сектора в голову стюарда прилетело сиденье, а во вратаря хозяев пытались попасть ножом. Уже после финального свистка разгневанные поражением «Миллуолла» фанаты выбежали на газон мстить футболистам. Игроки спешно скрылись в раздевалке, а усмирять толпу на поле вышли полицейские. Но беспорядки вылились и на улицы Лутона, так что на подавление фанатского бунта ушло несколько часов.

Череда трагедий

Беспорядки в Лутоне не единственная трагедия, потрясшая Британию весной 1985 г. Позже произошли еще две. 11 мая «Брэдфорд Сити» принимал «Линкольн Сити» в матче третьего дивизиона. На стадионе «Вэлли Пэрейд» собралось более 10 000 зрителей. В конце первого тайма на одной из трибун вспыхнул пожар, огонь быстро распространился и вскоре достиг крыши. Нужно было срочно эвакуировать болельщиков, но часть дверей оказалась закрыта, да и в панике мало кто понимал, что делать. Через несколько минут пожар достиг задней стороны трибуны, зрители оказались в ловушке, а пожарные, хотя и прибыли на место быстро, долго не могли потушить возгорание. В тот день на «Вэлли Пэрейд» погибли 56 человек, еще сотни получили ожоги и ранения.

Как показало расследование, к большому числу жертв привело несколько причин. Прежде всего, стадион был старым и деревянным — его возвели еще в конце XIX в. Пожар начался из-за небрежно брошенной болельщиком сигареты, она попала между досок и подожгла скопившийся под трибуной мусор. Огонь заметили не сразу, а когда пожар вовсю полыхал, выяснилось, что на арене нет огнетушителей. Владельцы стадиона опасались, что их либо украдут, либо ими ради забавы воспользуются фанаты. Кроме того, сотрудники стадиона вовремя не открыли турникеты, чтобы быстрее выпустить зрителей. Это спровоцировало давку — именно в ней погибло больше всего болельщиков.

29 мая у британцев прибавился еще один повод для скорби. В Брюсселе прошел финал Кубка чемпионов — «Ливерпуль» встречался с «Ювентусом» на арене «Эйзель» (теперь это Стадион короля Бодуэна).

Еще до начала матча на улицах бельгийской столицы случились стычки между английскими и итальянскими ультрас. На арене активные болельщики «Ливерпуля» заняли два сектора, один из них соседствовал с тем, где вперемешку расположились нейтральные зрители и поклонники «Ювентуса». Секторы разделял небольшой барьер и несколько полицейских. Беспорядки на стадионе начались до стартового свистка: английские фанаты легко преодолели барьер и стали теснить итальянцев и бельгийцев. Те не были готовы к нападению: часть спаслась бегством на поле, другие скопились на той части сектора, которая находилась дальше от разъяренных британцев. В этот момент давление на конструкцию вдвое превысило проектную нагрузку, одна из стен не выдержала, и трибуна рухнула. Несмотря на десятки жертв и сотни пострадавших, финал не отменили. «Ювентус» выиграл, но после матча все обсуждали только трагедию.

УЕФА провел расследование, которое полностью возложило вину на англичан. К этому подталкивал список погибших (всего — 39 человек), где в основном значились итальянские фамилии. При этом бездействие полиции и сам факт допуска устаревшей арены к финалу Кубка чемпионов спортивные чиновники проигнорировали. В результате наказание понесли только английские клубы, причем все сразу. Им было запрещено участвовать в еврокубках в течение пяти сезонов. Для «Ливерпуля» вердикт был еще строже: бан на восемь лет (позже срок сократили до шести лет).

Изоляция английского футбола от европейского не могла предотвратить еще одну трагедию, которая случилась в 1989 г. В полуфинале кубка «Ноттингем Форрест» встречался с «Ливерпулем». Игра прошла на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде и вызвала большой интерес у фанатов гостей. Многие из них не успевали к началу матча, и возле турникетов произошла давка. Полиция недооценила опасность ситуации и не стала помогать болельщикам. В итоге на «Хиллсборо» погибли 96 фанатов «Ливерпуля». К тому же масла в огонь подлил таблоид The Sun, который вышел с собственным «журналистским расследованием». В нем говорилось, что в трагедии виноваты болельщики «Ливерпуля»: многие из них избивали полицейских и мародерствовали, обчищая карманы погибших. Официальных подтверждений этим свидетельствам не нашлось, но они вызвали огромный резонанс в обществе.

Тэтчер против фанатов

За проблему футбольного хулиганства, а заодно и ветхих стадионов, во второй половине 1980-х взялось правительство. Премьер-министр Маргарет Тэтчер призвала к решительным мерам. В 1985 г. был принят Акт о спортивных мероприятиях, который запрещал продажу и распитие спиртного на стадионах. Ограничение не помогло: многие фанаты приходили на футбол уже пьяными.

Некоторые клубы самостоятельно искали решение проблемы. Например, после беспорядков 1985 г. президент «Лутон Тауна» Дэвид Эванс закрыл доступ на арену болельщикам гостей. Кроме того, он обязал зрителей показывать при входе паспорт. Эту идею Тэтчер предложила распространить на весь чемпионат. Так в парламент поступил Акт о футбольных зрителях.

Изначально в законе говорилось о системе членств в клубах. Предполагалось, что купить билет мог только тот, кто платил взносы, но это правило так и не заработало. Тем не менее документы действительно стали спрашивать на входе. Также в акте были перечислены проступки (от бросания файеров до расистских скандирований), за которые помимо уголовного или административного преследования полагалось дополнительное наказание — лишение права посещать матчи. Решение выносил суд на срок до 10 лет. Причем покарать могли даже в том случае, если болельщик находился далеко от арены: к фанатским проступкам относили любые нарушения, которые были совершены в городе проведения встречи за сутки до начала игры и в течение суток после ее окончания.

Акт о футбольных зрителях приняли осенью 1989 г., и с некоторыми поправками он действует до сих пор. Например, в 1999 г. расширили перечень проступков, за которые полагался запрет на посещение матчей. А через год хулиганам запретили покидать страну во время крупных международных турниров, которые проходят за рубежом. К слову, акты распространяются на Англию и Уэльс, но не на Шотландию. Это привело к парадоксальной ситуации: клуб «Бервик Рейнджерс» из небольшого городка Берик-апон-Туид территориально находится в Англии, но играет в шотландском чемпионате. С 1980-х он в отличие от соперников вынужден подчиняться правилам, принятым еще при Тэтчер.

Параллельно с принятием ограничений для болельщиков шло расследование судьи Питера Тейлора, который по поручению правительства должен был разобраться в причинах давки на «Хиллсборо». Его отчет, опубликованный в январе 1990 г., лег в основу правил, которые сильно изменили английский футбол. Тейлор возложил ответственность за трагедию не на болельщиков «Ливерпуля», а на полицию и организаторов. Указал он и на то, что большинство арен Англии сильно устарели и представляют опасность. К примеру, стоячие места считались тогда нормальным явлением даже в высшей лиге Англии, но это, по мнению Тейлора, провоцировало болельщиков пролезать на арену без билетов, что увеличивало нагрузку на трибуны. В результате в 1990 г. клубы первых двух дивизионов чемпионата обязали провести арены к новому стандарту. Срок — до августа 1994 г.